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Шакиру обвинили в уклонении от уплаты налогов


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Согласно налоговому законодательству Испании, любой иностранец, который провел на территории страны больше полугода, автоматически становится ее резидентом. По закону он обязан выплачивать в казну государства определенный процент от доходов, полученных в этот период. В какой именно стране он получает свой заработок, значения не имеет. Если доходы его внушительные, налоговый сбор может доходить до 50%.

Колумбийская певица Шакира в 2011 году вышла замуж за испанского футболиста Жерара Пике. Часть времени влюбленная пара проводила на территории Испании, но официально на налоговый учет певица встала только в 2015 году.

Бдительные сотрудники испанской налоговой службы провели собственное расследование и выяснили, что с 2012 по 2014 гг. певица проводила на территории государства больше 180 дней в году. Однако никакие налоговые отчисления с ее стороны в казну не поступали.

Итого, согласно подсчетам специалистов, Шакира не донесла в бюджет Испании около 14,5 млн. евро. На основании проведенного расследования и расчета прокуратура уже подготовила иск в адрес певицы.

Интересный факт обнаружился и в ходе расследования инцидента. В социальной сети Шакира публиковала собственные фото и выставляла геолокацию Багам, создавая видимость, что проживает на островах. А по факту, большую часть времени она проводила именно в Испании, вводя поклонников в заблуждение. 

Краткая информация о Шакире

Имя: Шакира

День рождения: 02.02.1977

Возраст: 41 год

Место рождения: г. Барранкилья, Колумбия

Рост: 156 см

Вес: 46 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Змея

Деятельность: певица

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0 Не нравится 0 Нравится 17.12.2018 Теги: Шакира

Как вы думаете, Шакира сознательно уклонялась от уплаты налогов? 3  

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