Шакиру обвинили в уклонении от уплаты налогов
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Согласно налоговому законодательству Испании, любой иностранец, который провел на территории страны больше полугода, автоматически становится ее резидентом. По закону он обязан выплачивать в казну государства определенный процент от доходов, полученных в этот период. В какой именно стране он получает свой заработок, значения не имеет. Если доходы его внушительные, налоговый сбор может доходить до 50%.
Колумбийская певица Шакира в 2011 году вышла замуж за испанского футболиста Жерара Пике. Часть времени влюбленная пара проводила на территории Испании, но официально на налоговый учет певица встала только в 2015 году.
Бдительные сотрудники испанской налоговой службы провели собственное расследование и выяснили, что с 2012 по 2014 гг. певица проводила на территории государства больше 180 дней в году. Однако никакие налоговые отчисления с ее стороны в казну не поступали.
Итого, согласно подсчетам специалистов, Шакира не донесла в бюджет Испании около 14,5 млн. евро. На основании проведенного расследования и расчета прокуратура уже подготовила иск в адрес певицы.
Интересный факт обнаружился и в ходе расследования инцидента. В социальной сети Шакира публиковала собственные фото и выставляла геолокацию Багам, создавая видимость, что проживает на островах. А по факту, большую часть времени она проводила именно в Испании, вводя поклонников в заблуждение.
Краткая информация о Шакире
Имя: Шакира
День рождения: 02.02.1977
Возраст: 41 год
Место рождения: г. Барранкилья, Колумбия
Рост: 156 см
Вес: 46 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Змея
Деятельность: певица
Фотографии
Фотографии
Как вы думаете, Шакира сознательно уклонялась от уплаты налогов? 3
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Slime / 17.12.18 12:17Не думаю, что это было прям сознательно. Вышла замуж. Так сложилось, что большую часть времени провела рядом с супругом. Пока, все логично. Постила, что живет на Багамах. Ну, так это делают многие, чтобы меньше досаждали ей, те же папарацци.
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Симона Р. / 17.12.18 12:10Какая разница, все равно суду решать, должна – не должна, кому, куда и сколько платить.
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Марьяша / 17.12.18 11:51С ума сойти с этими налогами. Половину отдать того, что ты сам лично заработал!