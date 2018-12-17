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Мама Ксении Собчак не осуждает ее за "Дом-2"


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Мама известной телеведущей Ксении Собчак решилась на откровенное интервью. В нем она рассказала, как относится к ее политической карьере, что считает основным Ксюшиным достижением, а также высказала свое мнение об участии дочери в скандальных телепередачах "Дом - 2"и "Блондинка в шоколаде".

Людмила Нарусова нечасто идет с кем-то на контакт. Но для нового проекта "Мягкая сила", ведущей которого стала небезызвестная Милана Тюльпанова, переживающая сейчас тяжелые времена, женщина сделала исключение.  Так, в процессе беседы выяснилось, что мама нисколько не осуждает свою единственную дочь за скандальное прошлое. По ее словам, она всегда понимала, "что отец не оставил Ксении нефтяную вышку, а девочке надо было зарабатывать деньги". Вот она и соглашалась на участие в сомнительных телешоу. Сейчас же, по мнению Людмилы Борисовны, люди, которые не понимают специфику этой деятельности, попрекают Ксению ее скандальным прошлым. Впрочем, женщина уверена, что тем самым они лишь демонстрируют свою недалекость.

Что же касается участия Ксении Собчак в выборах президента РФ, то здесь Людмила Борисовна призналась, что ей было страшно за дочь. Когда-то давно она уже переживала подобные эмоции из-за мужа, который подвергся критике за свои политические взгляды. А теперь опасалась, что нечто подобное может случиться и с Ксенией. "У нас страна не очень расположена принимать женщину ни в качестве политика, ни в качестве самостоятельной фигуры" - посетовала Людмила Борисовна. При этом, как мать, она довольна, что у дочери смелый и амбициозный характер, который может помочь ей сделать неплохую политическую карьеру.

А на вопрос о главных достижениях Ксюши Людмила Нарусова ответила, что здесь нет и не будет ничего важнее, чем рождение Платона. И сейчас, когда Ксюша ушла с поста редактора глянцевого журнала, женщина надеется, что у ее дочери будет больше времени на семью. 

Краткая информация о Ксении Собчак

Имя: Ксения Собчак

Отчество: Анатольевна

День рождения: 05.11.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Ленинград

Рост: 167 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: ведущая, журналист

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0 Не нравится 0 Нравится 17.12.2018 Теги: Ксения Собчак

А как Вы относитесь к Ксении Собчак? 4  

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  • Зоя / 18.12.18 03:49
    -
    0
    +
    К Собчак? Нейтрально отношусь. Во всяком случае дурой ее не считаю.
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  • Аля / 18.12.18 00:13
    -
    0
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    А что такого страшного было, когда Собчак вела Дом - 2?? По-моему, она неплохо справлялась с этим делом. Уж получше, чем сейчас некоторые Бузовы. У Ксении хоть врожденный интеллект имеется, а Ольга ну откровенно глуповатая девушка, вы уж простите, если задеваю сейчас "ее людей".
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  • Ник / 18.12.18 00:10
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    0
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    Категорически отрицательно. И прежде всего из-за того, что она вульгарная женщина. Только в последнее время, как родила, немного приятнее стала. А была - оторви и брось!
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  • Гага / 17.12.18 23:38
    -
    0
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    Я знаю, что меня сейчас многие здесь не поймут, но я искренне симпатизирую Собчак. Конечно, она не всегда адекватна и часто стервозна, но это уже часть ее имиджа. А в целом она очень умная женщина, которая вынуждена подстраиваться под нынешнюю ситуацию в стране. И многие ее идеи звучат более здраво, чем у признанных политиков.
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