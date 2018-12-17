Мама известной телеведущей Ксении Собчак решилась на откровенное интервью. В нем она рассказала, как относится к ее политической карьере, что считает основным Ксюшиным достижением, а также высказала свое мнение об участии дочери в скандальных телепередачах "Дом - 2"и "Блондинка в шоколаде".

Людмила Нарусова нечасто идет с кем-то на контакт. Но для нового проекта "Мягкая сила", ведущей которого стала небезызвестная Милана Тюльпанова, переживающая сейчас тяжелые времена, женщина сделала исключение. Так, в процессе беседы выяснилось, что мама нисколько не осуждает свою единственную дочь за скандальное прошлое. По ее словам, она всегда понимала, "что отец не оставил Ксении нефтяную вышку, а девочке надо было зарабатывать деньги". Вот она и соглашалась на участие в сомнительных телешоу. Сейчас же, по мнению Людмилы Борисовны, люди, которые не понимают специфику этой деятельности, попрекают Ксению ее скандальным прошлым. Впрочем, женщина уверена, что тем самым они лишь демонстрируют свою недалекость.

Что же касается участия Ксении Собчак в выборах президента РФ, то здесь Людмила Борисовна призналась, что ей было страшно за дочь. Когда-то давно она уже переживала подобные эмоции из-за мужа, который подвергся критике за свои политические взгляды. А теперь опасалась, что нечто подобное может случиться и с Ксенией. "У нас страна не очень расположена принимать женщину ни в качестве политика, ни в качестве самостоятельной фигуры" - посетовала Людмила Борисовна. При этом, как мать, она довольна, что у дочери смелый и амбициозный характер, который может помочь ей сделать неплохую политическую карьеру.

А на вопрос о главных достижениях Ксюши Людмила Нарусова ответила, что здесь нет и не будет ничего важнее, чем рождение Платона. И сейчас, когда Ксюша ушла с поста редактора глянцевого журнала, женщина надеется, что у ее дочери будет больше времени на семью.