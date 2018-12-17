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Кэти Прайс обвинили в том, что она морит голодом пони


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Кэти Прайс вызвала яростные дебаты среди поклонников, обеспокоенных самочувствием ее пони. Знаменитая певица и бывшая гламурная модель явно не ожидала такой реакции, когда выложила фотографию, на которой ее дочь Банни сидит на пони сестры.

«Банни любит пони Принцесс», - написала Кэти под той фотографией.

Поклонники Кэти тут же стали обвинять звезду в том, что она заставляет животное голодать. В комментариях многие говорили, что она не ухаживает за пони должным образом. Отмечалось, что ребра животного не должны быть такими заметными.

«Лошадь выглядит недокормленной», «Лошадь слишком худая», «Не должно быть видно ее ребер», - оставляли комментарии пользователи Insta. Другие просто жалели лошадку и отмечали в один голос, что ребра не должны так просматриваться, если лошадь хорошо питается.

Впрочем, находились и те, кто, указывая на худобу лошади, говорил, что в состоянии животного может не быть вины Кэти, так как неизвестно, кто ухаживает за пони. Некоторые пользователи утверждали, что сами являются владельцами лошадей и имеют основания говорить о плохом питании пони.

Многие поклонники вступились за Кэти, призывая направлять обвинения тем, кого она нанимает, чтобы следить за лошадью, и указывая, что сама звезда никогда не позволила бы себе плохого обращения с животным. Находились и те, кто считал, что с пони все в порядке.

Некоторые находили в фотографии и другие недостатки. «Очаровательный снимок, - написал один из поклонников. - Но было бы безопаснее, если бы на Банни был шлем».


0 Не нравится 0 Нравится 17.12.2018 Теги: Кэти Прайс

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