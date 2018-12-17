Старшая дочь Дмитрия Тарасова объявила, что не хочет с ним общаться

Все поклонники футболиста Дмитрия Тарасова знают, что сейчас он находится на отдыхе на Мальдивах вместе с Анастасией Костенко, их дочкой Миланой, мамой и тещей. Но, пока семейство охотно делится фотографиями с райского курорта и весело проводит там время, некоторые пользователи социальной сети Инстаграм недоумевают, почему вместе с ними не полетела старшая дочь Дмитрия - Ангелина.

Именно этот вопрос и решились задать фолловеры первой супруге игрока "Локомотива" Оксане Тарасовой. Так, одна девушка напрямую спросила ее, отпустила бы Оксана свою дочь на море вместе с отцом, на что Тарасова дала прямой и немного неожиданный ответ. Оказывается, девятилетняя девочка сама не хочет общаться со своим биологическим папой. Более того, о своём необычном решении Ангелина уже сообщила в органы опеки. В свою же очередь Оксана добавила, что никогда не чинила препятствий для встречи Дмитрия и их общего ребенка. Но, если сейчас Ангелине этого не нужно, то она не станет действовать против ее воли. Также экс-супруга Дмитрия Тарасова отметила, что прежде чем забирать ребенка куда-то на 10 дней, нужно хотя бы прожить с ней вместе пару суток, чтобы лучше узнать характер и привычки девочки.

Сам футбольный игрок это заявление от своей бывшей жены никак не прокомментировал. Видимо, всё его время занимают молодая супруга и пятимесячная Милана, которая, по словам родителей, прекрасно перенесла длительный полет и теперь привыкает к мальдивскому климату. Впрочем, возмущенные несправедливостью пользователи не гнушаются высказать свое мнение и под солнечными фото Тарасова. Так что среди множества восхищенных комментариев встречаются и высказывания с упреками: "Одну дочь выделяете, а про вторую вообще ни слова!", "В следующий раз берите и старшую дочку с собой обязательно!". Но их счастливый отец полностью игнорирует.

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