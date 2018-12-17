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Старшая дочь Дмитрия Тарасова объявила, что не хочет с ним общаться


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Все поклонники футболиста Дмитрия Тарасова знают, что сейчас он находится на отдыхе на Мальдивах вместе с Анастасией Костенко, их дочкой Миланой, мамой и тещей. Но, пока семейство охотно делится фотографиями с райского курорта и весело проводит там время, некоторые пользователи социальной сети Инстаграм недоумевают, почему вместе с ними не полетела старшая дочь Дмитрия - Ангелина.

Именно этот вопрос и решились задать фолловеры первой супруге игрока "Локомотива" Оксане Тарасовой.  Так, одна девушка напрямую спросила ее, отпустила бы Оксана свою дочь на море вместе с отцом, на что Тарасова дала прямой и немного неожиданный ответ. Оказывается,  девятилетняя девочка сама не хочет общаться со своим биологическим папой. Более того, о своём необычном решении Ангелина уже сообщила в органы опеки. В свою же очередь Оксана добавила, что никогда не чинила препятствий для встречи Дмитрия и их общего ребенка. Но, если сейчас Ангелине этого не нужно, то она не станет действовать против ее воли. Также экс-супруга Дмитрия Тарасова отметила, что прежде чем забирать ребенка куда-то на 10 дней, нужно хотя бы прожить с ней вместе пару суток, чтобы лучше узнать характер и привычки девочки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chilling with my lil girl ❤️

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)

Сам футбольный игрок это заявление от своей бывшей жены никак не прокомментировал. Видимо, всё его время занимают молодая супруга и пятимесячная Милана, которая, по словам родителей, прекрасно перенесла длительный полет и теперь привыкает к мальдивскому климату. Впрочем, возмущенные несправедливостью пользователи не гнушаются высказать свое мнение и под солнечными фото Тарасова. Так что среди множества восхищенных комментариев встречаются и высказывания с упреками: "Одну дочь выделяете, а про вторую вообще ни слова!", "В следующий раз берите и старшую дочку с собой обязательно!". Но их счастливый отец полностью игнорирует.

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Краткая информация о Дмитрии Тарасове

Имя: Дмитрий Тарасов

Отчество: Алексеевич

День рождения: 18.03.1987

Возраст: 31 год

Место рождения: г. Канск, Красноярский Край

Рост: 192 см

Вес: 84 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: футболист

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0 Не нравится 0 Нравится 17.12.2018 Теги: Дмитрий Тарасов

А как Вы считаете, почему старшая дочь Тарасова не хочет с ним общаться? 3  

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  • С. / 17.12.18 23:19
    -
    0
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    Как можно так с родным ребенком поступить? И здесь речь даже не о Маьдивах, Бог с ним, что улетел ты туда с новой семьей. Но ведь и про Ангелину забывать нельзя! А девочка отказалась от отца от большой обиды.
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  • Опра / 17.12.18 23:08
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    Собственно, девочка совершенно правильно поступила. Ну какой для нее отец этот человек?! Иной раз неродной папа может проявить больше любви, заботы и теплоты. А здесь, так, дядя, который занимается показухой, когда это ему надо. А как дело доходит до алиментов на ребенка, тут же бежит в суд и просит урезать ему сумму. И это отец?! Да я бы такого папашу тоже от себя взашей погнала.
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  • Яна / 17.12.18 22:24
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    Ну как почему?! Он же не хочет с ней общаться, вот и она с ним так же. Девочка уже взрослая и понимает, что папе, к сожалению, не нужна. У него новая семья и другая дочка родилась. А ей, Ангелине, он даже алименты нормально платить не хочет. И это при его-то заработках! Замечу, я сейчас ничьи деньги не считаю, просто в нашей стране все знают, сколько з/п у футболистов. Ну а Тарасов еще раз доказал, что никчемный отец.
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