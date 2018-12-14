Милана Тюльпанова объяснила, почему сын расплакался в ее присутствии
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Пару дней назад Александр Кержаков выложил в Сеть снятое тайком видео, на котором была запечатлена встреча его бывшей супруги Миланы Тюльпановой и их общего сына Артемия. По непонятным причинам ребёнок не хотел оставаться наедине с мамой и истошно плакал. В ответ на это Милана тоже решила не молчать и дала интервью, в котором рассказала, почему малыш был в слезах, а также поделилась подробностями семейной жизни с футболистом.
Извините, но я больше не могу молчать. На видео встреча Миланы с Артемием в эту субботу. Перед встречей Милана попросила меня сразу оставить её один на один с ребёнком, тк моё присутствие якобы мешает ей наладить контакт с сыном. Итог вы видете сами. Без комментариев... А теперь о невыполнении мной исполнительного листа: ВО ВЧЕРАШНЕМ РАЗГОВОРЕ С МИЛАНОЙ Я ПРЕДЛОЖИЛ ЕЙ, СЕГОДНЯ УТРОМ,БЕЗ СМИ, КАМЕР И АДВОКАТОВ, САМОЙ, ПРИЕХАТЬ И ЗАБРАТЬ РЕБЕНКА. ИТОГ:МЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О ВРЕМЕНИ,НО СПУСТЯ ЧАС ОНА ОТКАЗАЛАСЬ ПРИЕЗЖАТЬ И УЕХАЛА В МОСКВУ НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ. В данный момент, по рекомендации суда, пытаюсь в очередной раз договориться мирно и действуя исключительно в интересах нашего общего сына. Судя по настрою Миланы, она не против, и условия мирового её устраивают, но ей не разрешают его подписывать её юристы. Давайте быть честными, хотя бы, перед самими собой. Хватит устраивать из этой ситуации шоу для удовлетворения каких-то своих личных амбиций. Я прошу Милану и её "советчиков", прежде всего, думать об интересах маленького ребёнка!
По словам Миланы, ситуация с Артемием получилась следующая: когда она пришла повидать сына, Кержаков завел ребёнка в комнату и очень быстро вышел. Видимо, это напугало мальчика и он начал плакать. Далее, девушка добавила, что у них с Артемием были и хорошие встречи, когда он называл ее мамой, но по понятным причинам экс-супруг их никогда не продемонстрирует. Более того, Тюльпанова поделилась подозрениями, что Александр показывает мальчику ее фотографии и рассказывает о ней гадости. Именно этим и объясняется его неестественная реакция на мать.
Когда же разговор коснулся отношений в браке, Тюльпанова и здесь нашла что рассказать. Так, по ее заверению, у Кержакова всегда было много любовниц. Хотя она долгое время о них не догадывалась. Всё решил случай, когда девушка нашла телефон Александра и начала в нем капаться. От этого поступка жены Кержаков пришёл в ярость и поднял на неё руку. По рассказу Миланы, всё происходило в Цюрихе, а когда она вернулась в Санкт-Петербург и обратилась к врачу, то ей были диагностированы сотрясение мозга и трещина в ребре. Тогда нерадивый супруг "замял" ситуацию крупной суммой денег. А когда из жизни ушел отец Миланы, сенатор Вадим Тюльпанов, отношения в паре окончательно испортились.
В настоящее время Милана Тюльпанова намерена обратиться к судебным приставам, чтобы забрать Артемия из-под опеки бывшего мужа. Тем более, что по решению суда она имеет на это полное право.
Краткая информация об Александре Кержакове
Имя: Александр Кержаков
Отчество: Анатольевич
День рождения: 27.11.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: г. Кингисепп, Ленинградская обл.
Рост: 176 см
Вес: 76 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: футболист