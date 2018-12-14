Милана Тюльпанова объяснила, почему сын расплакался в ее присутствии

Пару дней назад Александр Кержаков выложил в Сеть снятое тайком видео, на котором была запечатлена встреча его бывшей супруги Миланы Тюльпановой и их общего сына Артемия. По непонятным причинам ребёнок не хотел оставаться наедине с мамой и истошно плакал. В ответ на это Милана тоже решила не молчать и дала интервью, в котором рассказала, почему малыш был в слезах, а также поделилась подробностями семейной жизни с футболистом.

По словам Миланы, ситуация с Артемием получилась следующая: когда она пришла повидать сына, Кержаков завел ребёнка в комнату и очень быстро вышел. Видимо, это напугало мальчика и он начал плакать. Далее, девушка добавила, что у них с Артемием были и хорошие встречи, когда он называл ее мамой, но по понятным причинам экс-супруг их никогда не продемонстрирует. Более того, Тюльпанова поделилась подозрениями, что Александр показывает мальчику ее фотографии и рассказывает о ней гадости. Именно этим и объясняется его неестественная реакция на мать.

Когда же разговор коснулся отношений в браке, Тюльпанова и здесь нашла что рассказать. Так, по ее заверению, у Кержакова всегда было много любовниц. Хотя она долгое время о них не догадывалась. Всё решил случай, когда девушка нашла телефон Александра и начала в нем капаться. От этого поступка жены Кержаков пришёл в ярость и поднял на неё руку. По рассказу Миланы, всё происходило в Цюрихе, а когда она вернулась в Санкт-Петербург и обратилась к врачу, то ей были диагностированы сотрясение мозга и трещина в ребре. Тогда нерадивый супруг "замял" ситуацию крупной суммой денег. А когда из жизни ушел отец Миланы, сенатор Вадим Тюльпанов, отношения в паре окончательно испортились.

В настоящее время Милана Тюльпанова намерена обратиться к судебным приставам, чтобы забрать Артемия из-под опеки бывшего мужа. Тем более, что по решению суда она имеет на это полное право.