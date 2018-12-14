 
 
 

 
 
На главную
 
 

Тутта Ларсен рассказала об изменах, потере ребенка и тяжелом разводе


1 1

В интервью Борису Корчевникову Тутта Ларсен рассказала о том, как сложилась ее первая попытка семейной жизни. Правда оказалась шокирующей для многих зрителей, которые близко с личной жизнью телеведущей не были знакомы.

Первым супругом Тутты стал юный начинающий рок-музыкант. Изначально пара жила с родителями молодого человека, однако позже девушка настояла на том, чтобы съехать и начать семейную жизнь самостоятельно. Именно переезд показал, что между влюбленными мало чего общего.

Тем не менее, как пара они продолжали существовать. Спустя годы Тутта поняла, что именно в этот период нужно было расстаться, но тогда на это не было ни времени, ни сил, ни желания. Карьера девушки активно пошла в гору. Она появлялась в эфирах MTV, вела передачу на радио и обеспечивала и себя, и нерадивого мужа.

О наличии у благоверного любовницы она узнала случайно и в какой-то момент с облегчением вздохнула, понадеявшись, что он уйдет сам. Муж решил иначе. Он сообщил, что этот роман в его жизни уже окончен, и он хочет остаться. Через месяц телеведущая забеременела, но женщины из жизни молодого человека так и не ушли.

Тутта рассказала, как приходила после работы, ложилась беременной в свою кровать и замечала волосы других женщин на подушке. В тот момент от усталости, отчаяния и ощущения собственного бессилия, ей не хватило духа, чтобы порвать связь. В итоге, все закончилось вынужденными искусственными родами. Врачи выяснили, что ребенок болен тяжелым пороком сердца. Муж в этот сложный момент Тутту не поддержал. После родов она долгое время лечилась и восстанавливалась.

Интересно, что и второй брак в жизни Ларсен не сложился. От своего гражданского мужа она родила сына. К моменту появления Луки на свет, его отца рядом с Туттой уже не было.

Сейчас 44-летняя телеведущая счастлива. У нее есть муж, с которым они не просто расписаны, но и обвенчаны. От него телеведущая родила двоих детей: мальчика Ваню и девочку Марфу. Музыкант Валерий Колосков ее старшего сына принял как родного. 

Краткая информация о Тутте Ларсен

Имя: Тутта Ларсен

Отчество: Анатольевна

День рождения: 05.07.1974

Возраст: 44 года

Место рождения: г. Макеевка, Донецкая область, Украинская ССР

Рост: 160 см

Вес: 55 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: телеведущая, музыкант



1 Не нравится 1 Нравится 14.12.2018 Теги: тутта ларсен

Вы считаете Тутту Ларсен сильной женщиной? 4  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору