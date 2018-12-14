Тутта Ларсен рассказала об изменах, потере ребенка и тяжелом разводе

В интервью Борису Корчевникову Тутта Ларсен рассказала о том, как сложилась ее первая попытка семейной жизни. Правда оказалась шокирующей для многих зрителей, которые близко с личной жизнью телеведущей не были знакомы.

Первым супругом Тутты стал юный начинающий рок-музыкант. Изначально пара жила с родителями молодого человека, однако позже девушка настояла на том, чтобы съехать и начать семейную жизнь самостоятельно. Именно переезд показал, что между влюбленными мало чего общего.

Тем не менее, как пара они продолжали существовать. Спустя годы Тутта поняла, что именно в этот период нужно было расстаться, но тогда на это не было ни времени, ни сил, ни желания. Карьера девушки активно пошла в гору. Она появлялась в эфирах MTV, вела передачу на радио и обеспечивала и себя, и нерадивого мужа.

О наличии у благоверного любовницы она узнала случайно и в какой-то момент с облегчением вздохнула, понадеявшись, что он уйдет сам. Муж решил иначе. Он сообщил, что этот роман в его жизни уже окончен, и он хочет остаться. Через месяц телеведущая забеременела, но женщины из жизни молодого человека так и не ушли.

Тутта рассказала, как приходила после работы, ложилась беременной в свою кровать и замечала волосы других женщин на подушке. В тот момент от усталости, отчаяния и ощущения собственного бессилия, ей не хватило духа, чтобы порвать связь. В итоге, все закончилось вынужденными искусственными родами. Врачи выяснили, что ребенок болен тяжелым пороком сердца. Муж в этот сложный момент Тутту не поддержал. После родов она долгое время лечилась и восстанавливалась.

Интересно, что и второй брак в жизни Ларсен не сложился. От своего гражданского мужа она родила сына. К моменту появления Луки на свет, его отца рядом с Туттой уже не было.

Сейчас 44-летняя телеведущая счастлива. У нее есть муж, с которым они не просто расписаны, но и обвенчаны. От него телеведущая родила двоих детей: мальчика Ваню и девочку Марфу. Музыкант Валерий Колосков ее старшего сына принял как родного.