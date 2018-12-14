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Джоли рассказала приемному сыну, что Питт был против его усыновления


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Анджелина Джоли продолжает выяснять отношения с Брэдом Питтом, причём использует для этого далеко не самые лучшие методы. Так, на днях инсайдеры сообщили, что Энджи рассказала своему сыну Паксу о том, что Брэд Питт был против его усыновления.

Стоит ли говорить, что этот поступок со стороны Джоли не укрепил любовь между отцом и сыном. Более того, такое признание очень сильно повредило и без того непростым отношениям Питта и Пакса. И как звездный отец не пытался объяснить сыну, что изначально он формулировал всё иначе, у него ничего не вышло, подросток обиделся.

Напомним, что в 2007 году Анджелина захотела усыновить маленького мальчика из Вьетнама. И в тот момент ее супруг Брэд Питт действительно озаботился этим решением, так как всего за год до этого у них родилась дочь Шайло. К тому же, актера беспокоил и тот факт, что ребёнок совсем не говорил на английском. Да и вообще самая знаменитая семья Голливуда тогда переживала далеко не лучшие времена. Однако, Джоли всё-таки настояла на своём решении и занялась процессом усыновления. А супругу она заявила, что по ее мнению, Пакс нуждается в ней гораздо больше, чем Шайло.

К слову, долгое время у Брэда были напряженные отношения и с другим приёмным сыном - Мэдексом. В конфликтах между звездными родителями юноша всегда принимал сторону матери, но, как сообщили инсайдеры, совсем недавно Питту всё-таки удалось наладить с ним контакт.

Краткая информация об Анджелине Джоли

Имя: Анджелина Джоли

День рождения: 04.06.1975

Возраст: 43 года

Место рождения: г. Лос-Анджелес, США

Рост: 173 см

Вес: 56 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: актриса, режиссер

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0 Не нравится 0 Нравится 14.12.2018 Теги: Анджелина Джоли

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