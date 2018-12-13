Жена Шнурова взялась за финансовые вопросы группы «Ленинград»

Группа «Ленинград» сейчас находится на пике популярности. Миллионы успевает зарабатывать не только Сергей Шнуров, но и музыканты из его группы. По сведениям Сергея Барецкого, только за новогодние корпоративы автор и исполнитель хитов получает порядка полумиллиона долларов. Музыкантам достается где-то по 400 – 500 тыс. руб. на человека за одно выступление. По сравнению с музыкантами других коллективов – это баснословные заработки.

Другие источники из окружения «Ленинграда» отмечают, что сейчас зарплата музыкантов будет урезана. Причиной этого стала новая супруга Шнурова. По неподтвержденным официально сведениям, Ольга Абрамова взялась курировать финансовые вопросы группы и решила, что нынешние заработки музыкантов за одно выступление – это слишком много. На рынке средняя оплата подобного труда составляет от 15 до 40 тыс. руб.

Барецкий отмечает, что подобная информация может быть правдой, поскольку сам Сергей никогда в финансовые вопросы не лез. Его волнует только момент творчества. Что касается оплаты труда, расходной и доходной части – этим занимался директор группы Денис. Он был с ними фактически с самого основания коллектива и не исключено, что по вопросу финансовой части, Ольга могла его подвинуть.

Стас отметил, что она неплохая женщина, грамотная и умная. Глупых и красивых Шнуров никогда себе не выбирал. Его всегда интересовали образованные, умные и деятельные.