Всем давно известно, что Леонардо Ди Каприо не везет с "Оскарами". Так, на днях в СМИ просочилась информация, что сотрудники правоохранительных органов забрали ценную статуэтку из дома актера. Правда принадлежала она не ему, а Марлону Брандо, который получил ее еще в 1954 году.

В настоящее время эта почетная награда за заслуги перед кинематографом, долгое время находившаяся в руках Ди Каприо, стала уликой в громком уголовном деле.

Если говорить конкретнее, то речь идёт о малазийском бизнесмене Джо Лоу, который находится в приятельских отношениях со многими всемирно известными актерами. Именно он в свое время и подарил (или продал) "Оскар" Марлона Брандо Ди Каприо. Теперь же, на крупного азиатского финансиста заведено уголовное дело в связи с хищением огромной суммы средств из фондов своего государства. И все предметы роскоши, такие как: самолеты, полотна знаменитых художников, автомобили, яхты и много чего еще, включая злополучный "Оскар", были конфискованы в качестве улик.

Более того, разразившийся с Джо Лоу скандал теперь непременно "ударит" по всем голливудским актерам, которые имели с ним хорошие отношения. Ведь как стало ясно со слов прокурора, такие известные киноработы, как "Волк с Уолл-Стрит", "Тупой и еще тупее" и множество других, частично спонсировались малазийским бизнесменом. А все того же Леонардо Ди Каприо два года назад уже допрашивало ФБР с целью выяснить, является ли он причастным к делу о хищении средств.

Но, поклонникам не стоит слишком переживать, ведь один "Оскар" у Лео все-таки остался. А что самое главное, он заработал его в 2016 году совершенно честно, сыграв главную роль в фильме "Выживший".