У Леонардо Ди Каприо забрали чужой "Оскар"
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Всем давно известно, что Леонардо Ди Каприо не везет с "Оскарами". Так, на днях в СМИ просочилась информация, что сотрудники правоохранительных органов забрали ценную статуэтку из дома актера. Правда принадлежала она не ему, а Марлону Брандо, который получил ее еще в 1954 году.
В настоящее время эта почетная награда за заслуги перед кинематографом, долгое время находившаяся в руках Ди Каприо, стала уликой в громком уголовном деле.
Если говорить конкретнее, то речь идёт о малазийском бизнесмене Джо Лоу, который находится в приятельских отношениях со многими всемирно известными актерами. Именно он в свое время и подарил (или продал) "Оскар" Марлона Брандо Ди Каприо. Теперь же, на крупного азиатского финансиста заведено уголовное дело в связи с хищением огромной суммы средств из фондов своего государства. И все предметы роскоши, такие как: самолеты, полотна знаменитых художников, автомобили, яхты и много чего еще, включая злополучный "Оскар", были конфискованы в качестве улик.
Более того, разразившийся с Джо Лоу скандал теперь непременно "ударит" по всем голливудским актерам, которые имели с ним хорошие отношения. Ведь как стало ясно со слов прокурора, такие известные киноработы, как "Волк с Уолл-Стрит", "Тупой и еще тупее" и множество других, частично спонсировались малазийским бизнесменом. А все того же Леонардо Ди Каприо два года назад уже допрашивало ФБР с целью выяснить, является ли он причастным к делу о хищении средств.
Но, поклонникам не стоит слишком переживать, ведь один "Оскар" у Лео все-таки остался. А что самое главное, он заработал его в 2016 году совершенно честно, сыграв главную роль в фильме "Выживший".
Краткая информация о Леонардо Ди Каприо
Имя: Леонардо Ди Каприо
День рождения: 11.11.1974
Возраст: 44 года
Место рождения: г. Лос-Анджелес, Калифорния
Рост: 183 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: актер
Фотографии
Фотографии
А что Вы думаете об этой ситуации? 4
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Марго / 13.12.18 23:36Бедный Лео)) И что ему так не везет с этими "Оскарами"?! Ну и история!
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Варя / 13.12.18 23:35Сейчас читаю перечисление богатств этого малазийского бизнесмена и мне вспоминается фильм "Очень богатые азиаты". Там конечно дело происходило в Сингапуре, но про богатство очень схоже. А что касается ситуации с Лео , то мне его немного жаль. Скорее всего, этот бизнесмен подарил ему статуэтку в шутку, когда Ди Каприо переживала из-за того, что не может получить Оскар. А теперь вон как всё обернулось.
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Миха / 13.12.18 23:30Не думаю, что с этими селебрити что-то случится только из-за того, что они общались с каким-то малазийским мошенником. Такие люди умеют обелить себя и переключить внимание общественности на что-то другое. Так что, я не удивлюсь что с Ди Каприо скоро приключиться какая-нибудь пикантная история, чтобы все поскорее забыли о его дружбе с этим Джо Лоу.
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пу / 13.12.18 23:26Надо же, и такое бывает! Зачем Лео вообще понадобился этот чужой Оскар? Своего мало?!