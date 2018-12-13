Мария Погребняк готовится к четвертой свадьбе

Семья Марии и Павла Погребняк на сегодняшний день позиционируется, как одна из образцовых в среде знаменитых российских футболистов. Оба супруга ни разу не были замечены в скандалах, имена их изменами и прочими грязными подробностями не запятнаны. Пара вместе еще со школьной скамьи и воспитывает трех сыновей.

По сообщению Марии в социальных сетях стало известно, что в этом году они собираются сыграть свадьбу в четвертый раз. Эту интересную традицию завела сама Маша.

С Павлом они обвенчались в 2006 году, а официально узаконили отношения только в 2014. С тех пор муж и жена решили ежегодно в день росписи устраивать пышное торжество. Мария традиционно появляется на нем в свадебном платье, и влюбленные закатывают по этому случаю банкет для гостей.

После сообщения об очередном таком перфомансе, подписчики Марии разделись на два лагеря. Одни отметили, что это прекрасная традиция, которая наглядно демонстрирует их сложившиеся и хорошие отношения внутри семьи, другие высказались против.

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По мнению ряда пользователей, каждую годовщину играть свадьбу и вновь приглашать на нее гостей – это глупость и пустая трата денег. Поклонники убеждены, что их пара – это тот самый случай, когда счастье любит тишину.