Бузова подарила подписчице авто, участвовавшее в ДТП

В рамках очередного гива Ольга Бузова презентовала победительнице роскошный автомобиль Mercedes, класса Е. Транспортное средство было доставлено во Владимирскую область. Пользоваться им победительница не собиралась. Женщина решила продать выигранную машину через популярный интернет-портал.

После проверки номера VIN выяснилось, что Mercedes не новый. Он был выпущен в 2014 году. Бывшие владельцы отъездили на нем порядка 140 тысяч км, и за 2 года он успел побывать сразу в двух ДТП.

Пробег и аварии в анамнезе автоматически снизили цену автомобиля ровно на один миллион рублей. Продать его дороже, чем за 1,3 млн. новой владелице не удастся. Именно такой является стандартная рыночная цена для данной марки авто с подобными изъянами.

Обнаруженным интересным и одновременно неприятным фактом победительница поделилась в социальной сети. Хейтеры Бузовой сразу же подняли эту тему на обсуждение, отмечая, что она вновь опозорилась, и это очередной, вполне ожидаемый обман от звезды скандального телешоу.

Нашлись и те, кто справедливо отметил, что автомобиль Бузова приобретала не сама. Подобные призы покупают организаторы гива. Телеведущая данный инцидент пока не комментировала.