Ксения Бородина помогла приобрести квартиру мужчине из Челябинска

В преддверии новогодних праздников знаменитости становятся особенно щедрыми и внимательными к нуждам простых людей, давая благотворительные концерты и даря удивительные подарки. Не осталась в стороне от этой тенденции и Ксения Бородина, которая помогла приобрести квартиру совершенно незнакомому мужчине.

Ещё в начале декабря на своей страничке в Instagram Ксения разместила видео, в котором рассказывалась история мужчины по имени Алексей. Он живет в Челябинской области и работает за крохотную зарплату в доме малютки. А всё это для того, чтобы каждый день видеть свою дочь Иду, которая сейчас живет там. В описании к видео пояснялось, что мать малышки была лишена родительских прав, а отец и рад бы забрать ее к себе, но у него нет собственного жилья. Тронутая ситуацией, телеведущая попросила своих подписчиков помочь этому сильному мужчине воссоединиться со своим ребёнком: "Мурашки по коже от такой истории, когда забирают ребенка у отца", - написала Бородина.

Казалось бы, на этом можно поставить точку, ведь как блогер, она выполнила свою миссию. Но, именно для этой семьи в преддверии Нового года Ксюша и ее муж Омар решили сотворить настоящее чудо и внесли значимую сумму на покупку квартиры для Алексея. Так что, уже в ближайшее время отец воссоединится со своей малышкой и они будут жить вместе. Для этого только осталось собрать необходимые документы в органы опеки.

A хейтерам, которые вместо тёплых слов и одобрения начали высказывать в адрес Бородиной негатив, она ответила, что не потерпит, чтобы кто-то лез к ней и ее мужу в кошелек. Ксения заявила, что это только их дело, как распоряжаться деньгами. А подобные посты она размещает именно для своих человечных подписчиков, которые, как и она, готовы в любую минуту прийти на помощь.

Более того, Ксения призналась, что сама созванивалась и разговаривала с Алексеем, когда нужная сумма на квартиру была собрана.