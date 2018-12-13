Ксения Бородина помогла приобрести квартиру мужчине из Челябинска
1 0
В преддверии новогодних праздников знаменитости становятся особенно щедрыми и внимательными к нуждам простых людей, давая благотворительные концерты и даря удивительные подарки. Не осталась в стороне от этой тенденции и Ксения Бородина, которая помогла приобрести квартиру совершенно незнакомому мужчине.
Ещё в начале декабря на своей страничке в Instagram Ксения разместила видео, в котором рассказывалась история мужчины по имени Алексей. Он живет в Челябинской области и работает за крохотную зарплату в доме малютки. А всё это для того, чтобы каждый день видеть свою дочь Иду, которая сейчас живет там. В описании к видео пояснялось, что мать малышки была лишена родительских прав, а отец и рад бы забрать ее к себе, но у него нет собственного жилья. Тронутая ситуацией, телеведущая попросила своих подписчиков помочь этому сильному мужчине воссоединиться со своим ребёнком: "Мурашки по коже от такой истории, когда забирают ребенка у отца", - написала Бородина.
#Repost @tok_media ・・・ Алексей встает каждый день в 6:30 и два часа едет на работу в дом ребенка, где его ждет 3-летняя дочь Ида. Ради нее Алексей устроился штукатуром на зарплату в 15 тысяч. Если в ближайшее время он не найдет жилье, родная дочка попадет в интернат. Если есть возможность привлечь к этой истории власть города Челябинск🙌🙌🙌 Очень просим помочь этому сильному мужчине воссоединиться со своим ребёнком 😭😭😭 Мурашки по коже от такой истории, когда забирают ребёнка у отца(((( я искренне надеюсь, что возможно помочь, я надеюсь этот пост увидят и донесут по администрации 🙌🙌🙌 ещё обязательно поможем денежкой, у кого есть тоже такая возможность, то вот реквизиты 2202 2021 4774 5511 Алексей Анатольевич М.
Казалось бы, на этом можно поставить точку, ведь как блогер, она выполнила свою миссию. Но, именно для этой семьи в преддверии Нового года Ксюша и ее муж Омар решили сотворить настоящее чудо и внесли значимую сумму на покупку квартиры для Алексея. Так что, уже в ближайшее время отец воссоединится со своей малышкой и они будут жить вместе. Для этого только осталось собрать необходимые документы в органы опеки.
A хейтерам, которые вместо тёплых слов и одобрения начали высказывать в адрес Бородиной негатив, она ответила, что не потерпит, чтобы кто-то лез к ней и ее мужу в кошелек. Ксения заявила, что это только их дело, как распоряжаться деньгами. А подобные посты она размещает именно для своих человечных подписчиков, которые, как и она, готовы в любую минуту прийти на помощь.
Более того, Ксения призналась, что сама созванивалась и разговаривала с Алексеем, когда нужная сумма на квартиру была собрана.
Краткая информация о Ксении Бородиной
Имя: Ксения Бородина
Отчество: Кимовна
День рождения: 08.03.1983
Возраст: 35 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 165 см
Вес: 46 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: телеведущая, актриса
Фотографии
Фотографии
А как Вы относитесь к поступку Ксении? 4
-
Алла / 13.12.18 21:24Как к этой ситуации еще можно относиться? Конечно положительно. Я видео смотрела и чуть не плакала, насколько все это трогательно. Видно, что маленькая Ида очень любит своего папу и хочет всегда быть с ним рядом. Надеюсь, теперь они будут счастливы!
-
123 / 13.12.18 21:19И тут хейтеры. А ведь речь идет об очень хорошем и добром поступке. Так зачем нападать на человека и заставлять его оправдываться. Да еще за благое дело? Бородина умничка! +100500 к карме :)
-
Яна / 13.12.18 21:17Очень-очень -очень трогательно! По-больше бы таких историй на Новый год, а то жизнь совсем мрачной становится. Ксения - большая молодец. За четыре дня собрать человеку на квартиру - это подвиг. Думаю, большую часть требуемой суммы она внесла. Но ей это обязательно зачтется высшими силами. Еще раз: МО-ЛО-ДЕЦ!