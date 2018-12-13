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Ксения Бородина помогла приобрести квартиру мужчине из Челябинска


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В преддверии новогодних праздников знаменитости становятся особенно щедрыми и внимательными к нуждам простых людей, давая благотворительные концерты и даря удивительные подарки.  Не осталась в стороне от этой тенденции и Ксения Бородина, которая помогла приобрести квартиру совершенно незнакомому мужчине.

Ещё в начале декабря на своей страничке в Instagram Ксения разместила видео, в котором рассказывалась история мужчины по имени Алексей. Он живет в Челябинской области и работает за крохотную зарплату в доме малютки. А всё это для того, чтобы каждый день видеть свою дочь Иду, которая сейчас живет там. В описании к видео пояснялось, что мать малышки была лишена родительских прав, а отец и рад бы забрать ее к себе, но у него нет собственного жилья. Тронутая ситуацией, телеведущая попросила своих подписчиков помочь этому сильному мужчине воссоединиться со своим ребёнком: "Мурашки по коже от такой истории, когда забирают ребенка у отца", - написала Бородина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Repost @tok_media ・・・ Алексей встает каждый день в 6:30 и два часа едет на работу в дом ребенка, где его ждет 3-летняя дочь Ида. Ради нее Алексей устроился штукатуром на зарплату в 15 тысяч. Если в ближайшее время он не найдет жилье, родная дочка попадет в интернат. Если есть возможность привлечь к этой истории власть города Челябинск🙌🙌🙌 Очень просим помочь этому сильному мужчине воссоединиться со своим ребёнком 😭😭😭 Мурашки по коже от такой истории, когда забирают ребёнка у отца(((( я искренне надеюсь, что возможно помочь, я надеюсь этот пост увидят и донесут по администрации 🙌🙌🙌 ещё обязательно поможем денежкой, у кого есть тоже такая возможность, то вот реквизиты 2202 2021 4774 5511 Алексей Анатольевич М.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

Казалось бы, на этом можно поставить точку, ведь как блогер, она выполнила свою миссию.  Но, именно для этой семьи в преддверии Нового года Ксюша и ее муж Омар решили сотворить настоящее чудо и внесли значимую сумму на покупку квартиры для Алексея. Так что, уже в ближайшее время отец воссоединится со своей малышкой и они будут жить вместе. Для этого только осталось собрать необходимые документы в органы опеки.

A хейтерам, которые вместо тёплых слов и одобрения начали высказывать в адрес Бородиной негатив, она ответила, что не потерпит, чтобы кто-то лез к ней и ее мужу в кошелек. Ксения заявила, что это только их дело, как распоряжаться деньгами. А подобные посты она размещает именно для своих человечных подписчиков, которые, как и она, готовы в любую минуту прийти на помощь.

Более того, Ксения призналась, что сама созванивалась и разговаривала с Алексеем, когда нужная сумма на квартиру была собрана. 

Краткая информация о Ксении Бородиной

Имя: Ксения Бородина

Отчество: Кимовна

День рождения: 08.03.1983

Возраст: 35 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 165 см

Вес: 46 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: телеведущая, актриса

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0 Не нравится 1 Нравится 13.12.2018 Теги: Ксения Бородина

А как Вы относитесь к поступку Ксении? 4  

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  • Алла / 13.12.18 21:24
    -
    0
    +
    Как к этой ситуации еще можно относиться? Конечно положительно. Я видео смотрела и чуть не плакала, насколько все это трогательно. Видно, что маленькая Ида очень любит своего папу и хочет всегда быть с ним рядом. Надеюсь, теперь они будут счастливы!
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  • 123 / 13.12.18 21:19
    -
    0
    +
    И тут хейтеры. А ведь речь идет об очень хорошем и добром поступке. Так зачем нападать на человека и заставлять его оправдываться. Да еще за благое дело? Бородина умничка! +100500 к карме :)
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  • Яна / 13.12.18 21:17
    -
    0
    +
    Очень-очень -очень трогательно! По-больше бы таких историй на Новый год, а то жизнь совсем мрачной становится. Ксения - большая молодец. За четыре дня собрать человеку на квартиру - это подвиг. Думаю, большую часть требуемой суммы она внесла. Но ей это обязательно зачтется высшими силами. Еще раз: МО-ЛО-ДЕЦ!
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