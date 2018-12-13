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Актриса из «Игры престолов» посоветовала зрителям пойти к психологу


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Гвендолин Кристи говорит, что зрителям понадобится помощь психолога после финала «Игры престолов» в следующем году. Актриса играет Бриенну Тарт в фэнтезийном сериале HBO, последний, восьмой сезон которого выйдет в апреле 2019 года.

Гвендолин уверяет, что зрители будут так шокированы, что им понадобится профессиональная помощь. «Вам понадобится психотерапевт, - говорит она. - Я думаю, что финал шоу отправит весь мир в кабинеты психологов». Она также считает, что финал сериала будет невероятно эмоциональным, особенно для тех, кто участвовал в его создании, пишет издание eyewitness news.

Актриса говорит, что это было «совершенно невероятное явление». «Я думаю, это будет очень волнительно для меня, - сказала она в интервью E! News. - Мы все очень взволнованы тем фактом, что все заканчивается, а это финал того, что имело невероятную важность для нас всех, и участвовать в нем было удивительно».

Комментарии актрисы появились вскоре после того, как было объявлено, что «Игра престолов» вернется на экраны в апреле 2019 года. На официальном аккаунте сериала в Twitter даже появился 30-секундный тизер. В ролике присутствуют многие звезды сериала, включая Эмилию Кларк в роли Дейнерис Таргариен, Кита Харингтона в роли Джона Сноу, Лину Хеди в роли Серсеи Ланнистер, Софию Тернер в роли Сансы Старк и Питера Динклейджа в роли Тириона Ланнистера. Подпись к ролику гласила: «Каждая битва. Каждое предательство. Каждый риск. Каждый конфликт. Каждая жертва. Каждая смерть. Все было ради Трона».

Поклонники сериала не могут дождаться его возвращения на экраны, особенно после недавних слов Эмилии Кларк о том, что все, от костюмов до операторской работы, в новом сезоне превзойдет ранее имевшееся где-либо. «Проверки камер занимают больше времени, костюмы стали лучше, прически и макияж изменились, каждый разговор, каждый нюанс содержит в себе ощущение чего-то особенного, - сказала она. - Во всем сквозит невероятное напряжение».


0 Не нравится 0 Нравится 13.12.2018 Теги: Игра престолов

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