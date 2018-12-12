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Виктория Бекхэм избавилась от тату, посвященных мужу


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Поклонники четы Бекхэмов взбудоражены - Виктория расстается с татуировками на теле, которые посвящала своему супругу. Большинство начали предполагать самое худшее и верить, что слухи о разладе в семье, которые ходят еще с начала этого года, все-таки правда.

Самые преданные поклонники звёздного семейства стали бить тревогу ещё весной, когда на свадьбе герцога и герцогини Сассекских  Дэвид демонстративно отстранился от протянутой к нему руки жены. Чуть позже он дал интервью, в котором признался, что для него семейная жизнь - это ежедневный тяжелый труд. Теперь же настала очередь Виктории подлить масло в разгорающийся пожар слухов.

Так, бывшая солистка популярной группы "Spice Girl" начала сводить все татуировки, посвященные мужу, которые носила годами. Самыми первыми Вики удалила рисунки на запястьях. Один из них являлся датой создания семьи, когда Виктория и Дэвид официально поженились. А второй была фраза на латыни, означавшая "обновление" их брака после ссоры.

Самой же большой татуировкой, посвященной супругу, была надпись вдоль позвоночника. Она гласила: мой мужчина принадлежит мне, а я принадлежу своему мужчине. Именно исчезновение этой цитаты на иврите со спины Виктории и вызвала в Сети настоящую панику. Журналисты разразились массой всевозможных предположений после того, как на одном из официальных мероприятий жена Дэвида Бекхэма появилась в открывающим спину платье и продемонстрировала отсутствие тату.

 

Впрочем, приближённые к семье утверждают, что Виктория пошла на этот шаг исключительно из эстетических соображений, так как по ее мнению татуировки удешевляют элегантный образ. К тому же, выглядели Бекхэмы во время своего последнего появления в свете вполне счастливыми. 

Краткая информация о Виктории Бекхэм

Имя: Виктория Бекхэм

День рождения: 17.04.1974

Возраст: 44 года

Место рождения: Хертфордшир, Великобритания

Рост: 165 см

Вес: 45 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: английская певица, модель, актриса и бизнесвумен

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0 Не нравится 0 Нравится 12.12.2018 Теги: Виктория Бекхэм

А Вам нравятся татуировки на женском теле? 5  

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  • Фло / 13.12.18 00:16
    -
    3
    +
    Я одна ее не переношу? Мрачная, злобная баба, которая никогда не улыбается. Это какой-то идиот ей давно сказал, что ей не идет улыбка, вот она и смотрит исподлобья. Может, улыбалась бы хоть иногда, была бы посимпатичнее.
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  • Совесть / 12.12.18 23:52
    -
    0
    +
    Ничего такого в тату не вижу. Делать их, или сводить - это личное для каждого человека. Я - девушка и у меня есть татуировки. Сейчас мне все нравится. А захочу их убрать, это тоже не проблема. Думаю, тоже самое и Виктория. Она из них выросла, если можно так сказать, вот и удалила. А с ее личной жизнью это никак не связано. Так что, хватит их разводить.
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  • Лучик солнца / 12.12.18 23:50
    -
    1
    +
    Красивая пара. Надеюсь, они не расстанутся и это просто слухи. Ведь Бекхэмы как образец того, что даже знаменитые и публичные люди могут иметь крепкую семью и быть счастливыми в браке. Чуть раньше таковыми я считала Джоли и Питта, но, увы, они развелись. Сейчас про них можно говорить все, что угодно, но из них получилась прекрасная пара.
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  • Матрешка / 12.12.18 23:47
    -
    5
    +
    Правильно сделала, что все свела. Татуировки - это не женственно. Можете назвать меня старомодной, но я действительно не понимаю, как девушкам нравится разрисовывать собственные тела. Причем у Вики не было все так уж критично, по сравнению с другими.
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  • Y / 12.12.18 23:38
    -
    4
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    Татуировки на женском теле - это ужасно, особенно когда девушке 50 +
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