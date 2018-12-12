Виктория Бекхэм избавилась от тату, посвященных мужу

Поклонники четы Бекхэмов взбудоражены - Виктория расстается с татуировками на теле, которые посвящала своему супругу. Большинство начали предполагать самое худшее и верить, что слухи о разладе в семье, которые ходят еще с начала этого года, все-таки правда.

Самые преданные поклонники звёздного семейства стали бить тревогу ещё весной, когда на свадьбе герцога и герцогини Сассекских Дэвид демонстративно отстранился от протянутой к нему руки жены. Чуть позже он дал интервью, в котором признался, что для него семейная жизнь - это ежедневный тяжелый труд. Теперь же настала очередь Виктории подлить масло в разгорающийся пожар слухов.

Так, бывшая солистка популярной группы "Spice Girl" начала сводить все татуировки, посвященные мужу, которые носила годами. Самыми первыми Вики удалила рисунки на запястьях. Один из них являлся датой создания семьи, когда Виктория и Дэвид официально поженились. А второй была фраза на латыни, означавшая "обновление" их брака после ссоры.

Самой же большой татуировкой, посвященной супругу, была надпись вдоль позвоночника. Она гласила: мой мужчина принадлежит мне, а я принадлежу своему мужчине. Именно исчезновение этой цитаты на иврите со спины Виктории и вызвала в Сети настоящую панику. Журналисты разразились массой всевозможных предположений после того, как на одном из официальных мероприятий жена Дэвида Бекхэма появилась в открывающим спину платье и продемонстрировала отсутствие тату.

Впрочем, приближённые к семье утверждают, что Виктория пошла на этот шаг исключительно из эстетических соображений, так как по ее мнению татуировки удешевляют элегантный образ. К тому же, выглядели Бекхэмы во время своего последнего появления в свете вполне счастливыми.