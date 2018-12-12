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Елена Малышева рассказала в интервью о ботоксе и бизнесе


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Елена Малышева больше 20 лет является лицом отечественной медицины на нашем ТВ. В каждом выпуске своей передачи она подробно рассказывает об эффективных методах лечения различных заболеваний, инновациях в здравоохранении и просто раздает зрителям полезные советы.  А на днях, давая интервью одному из YouTube-каналов, телеведущая рассказала поклонникам о своем отношении к уколам красоты.

Так, Елена Малышева призналась, что регулярно применяет ботокс с тех пор, как пришла на телевидение. А это уже почти 20 лет. Более того, она начала прибегать к этим процедурам, как только они впервые появились в России: "Сначала я экспериментировала и с ботоксом, и с гиалуроновой кислотой. Я считаю, что если есть возможность не состариться, ею нужно воспользоваться", - поделилась своими мыслями телеведущая. Также, Елена добавила, что идея стать морщинистой старушкой ее не очень привлекает, поэтому она всячески и старается сохранить красоту. И, следует заметить, что Малышевой это прекрасно удается.

Помимо уколов красоты, Елена Васильевна рассказала зрителям и о своем бизнесе. Так, полтора года назад она открыла собственную клинику, прием в которой, впрочем, по карману далеко не каждому. Сама Малышева тоже признает, что ценник в 13-20 тысяч за прием - это очень дорого даже для Москвы, но такая сумма, по ее мнению, оправдана, ведь в штате ее больницы работают специалисты только самого высокого профиля, большинство из которых повышали квалификацию за границей. А услуги таких врачей не могут стоить дешево. Впрочем, об окупаемости своих вложений Елена пока речь не ведет. По ее мнению, клиника должна просуществовать не меньше десяти лет, чтобы выйти на стабильный доход.

В настоящее время врач и телеведущая планирует продолжить свою просветительскую деятельность на ТВ, ведь, как она уверена, это может спасти много жизней. 

Краткая информация о Елене Малышевой

Имя: Елена Малышева

Отчество: Васильевна

День рождения: 13.03.1961

Возраст: 57 лет

Место рождения: г. Кемерово

Рост: 168 см

Вес: 63 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: телеведущая

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0 Не нравится 0 Нравится 12.12.2018 Теги: Елена Малышева

А Вы смотрите передачи Елены Малышевой о здоровье? 5  

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  • УжОс?? / 12.12.18 21:55
    -
    2
    +
    Позорище, ошибки исправьте! КолИт?
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  • Васаби / 12.12.18 21:55
    -
    2
    +
    КолИт это заболевание. А ботокс она колЕт.
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  • 15 / 12.12.18 19:10
    -
    0
    +
    У меня бабушка ее передачу смотрит. А еще она всегда восхищается этой женщиной. И хочет меня из-за этого в медицинский отправить, чтобы я стала таким же хорошим специалистом, как Елена Малышева. Даже не знаю, как к этому относиться :)
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  • Юка / 12.12.18 18:53
    -
    0
    +
    Да, для 57 выглядит она очень даже. Лучше, чем многие в 30. А все потому, что подходит Малышева к уколам с умом, а не бездумно, как многие. А еще все дело явно в хорошем специалисте. Далеко не всем женщинам так везет. Многие просто натыкаются на шарлатанов, которым нужны только деньги. В этом случае, конечно, быть врачом с большими связями очень выгодно.
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  • Анна Владимировна / 12.12.18 18:49
    -
    0
    +
    Елена Малышева действительно умная женщина, труд которой вполне достоин похвалы. Она умеет подавать даже самый сложной материал так, что он сразу становится понятным простому обывателю, далекому от медицины. И она в свои 57 выглядит очень и очень хорошо. Так что, в ее случае уколы красоты оправданы.
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