Елена Малышева рассказала в интервью о ботоксе и бизнесе

Елена Малышева больше 20 лет является лицом отечественной медицины на нашем ТВ. В каждом выпуске своей передачи она подробно рассказывает об эффективных методах лечения различных заболеваний, инновациях в здравоохранении и просто раздает зрителям полезные советы. А на днях, давая интервью одному из YouTube-каналов, телеведущая рассказала поклонникам о своем отношении к уколам красоты.

Так, Елена Малышева призналась, что регулярно применяет ботокс с тех пор, как пришла на телевидение. А это уже почти 20 лет. Более того, она начала прибегать к этим процедурам, как только они впервые появились в России: "Сначала я экспериментировала и с ботоксом, и с гиалуроновой кислотой. Я считаю, что если есть возможность не состариться, ею нужно воспользоваться", - поделилась своими мыслями телеведущая. Также, Елена добавила, что идея стать морщинистой старушкой ее не очень привлекает, поэтому она всячески и старается сохранить красоту. И, следует заметить, что Малышевой это прекрасно удается.

Помимо уколов красоты, Елена Васильевна рассказала зрителям и о своем бизнесе. Так, полтора года назад она открыла собственную клинику, прием в которой, впрочем, по карману далеко не каждому. Сама Малышева тоже признает, что ценник в 13-20 тысяч за прием - это очень дорого даже для Москвы, но такая сумма, по ее мнению, оправдана, ведь в штате ее больницы работают специалисты только самого высокого профиля, большинство из которых повышали квалификацию за границей. А услуги таких врачей не могут стоить дешево. Впрочем, об окупаемости своих вложений Елена пока речь не ведет. По ее мнению, клиника должна просуществовать не меньше десяти лет, чтобы выйти на стабильный доход.

В настоящее время врач и телеведущая планирует продолжить свою просветительскую деятельность на ТВ, ведь, как она уверена, это может спасти много жизней.