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Ляна Фридман считает брак Бари Алибасова фикцией


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Давняя подруга Бари Каримовича Алибасова бизнесвумен Ляна Фридман высказалась о недавнем браке продюсера и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Так, женщина заявила, что все это не больше, чем фарс и вообще молодожены живут отдельно друг от друга.

По мнению Фридман, Алибасов и Федосеева-Шукшина на самом дела находятся в давних дружеских отношениях. А вся эта история с бракосочетанием всего лишь "новогоднее шоу", которое зачем-то понадобилось одному из них. По ее мнению, Бари Каримович остался проживать в своих московских апартаментах, а Лидия Николаевна в своем доме в Подмосковье. Единственное предположение относительно брака этих двух столь непохожих людей, которое Ляна Фридман решилась высказать вслух, звучит так: "Сейчас Лидия должна чтить память Василия, а не бегать по ЗАГСам. Хотя, быть может, она хочет получить квартиру Барика".  Впрочем, больше ничего по этому поводу знакомая Алибасова не добавила.

Помимо этого, во время интервью, которое давала предприимчивая девушка, она призналась, что Бари Каримович якобы по сей день оказывает ей всяческие знаки внимания. "У нас с ним продолжаются романтические отношения. Он красиво за мной ухаживает. Алибасов вообще очень обходительный", - заметила Фридман. Однако, следом она призналась, что о бракосочетании столь близкого ей человека узнала все-таки из СМИ. А на торжество ее и вовсе не позвали, хотя за день до своего отъезда в Лондон, где Ляна в данный момент занимается реставрацией особняка, она была в квартире продюсера.

Напомним, что в свое время новость о романе Алибасова и Фридман сделала много шума. Одно время ходили даже слухи о беременности Ляны от Бари Каримовича. Впрочем, бизнесвумен никогда не скрывала, что мечтала о ребенке от известного шоумена. 

Краткая информация о Бари Алибасове

Имя: Бари Алибасов

Отчество: Каримович

День рождения: 06.06.1947

Возраст: 71 год

Место рождения: г. Чарск, Казахская ССР

Рост: 175 см

Вес: 72 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: продюсер

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0 Не нравится 0 Нравится 12.12.2018 Теги: бари алибасов

А как Вы считаете, что послужило поводом для брака Бари и Лидии? 3  

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  • 546 / 12.12.18 22:25
    -
    1
    +
    Вот смотрю я на наш шоубизнес и поражаюсь всему, что там происходит. А происходит тут много чего, но ничего хорошего! Какие-то сплошные изнасилования, шантаж, неравные браки, внебрачные дети, клевета, грязь, чернуха. И все это ради ПИАРА. Причем, на подобные шаги идут люди, от которых этого совершенно не ожидаешь. Да, я сейчас о Федосеевой и Алибасове. Правильно эта Ляна Фридман сказала - им видимо захотелось "славы" как у Джигарханяна.
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  • Елена / 12.12.18 22:13
    -
    3
    +
    Они там все странные какие-то. И если с Бари Алибасовом и этой Ляной все понятно, то как туда попала Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина вообще непонятно. Вроде серьезная, взрослая женщина... Теперь все, кому не лень, будут перемывать ей кости и гадать, что ей надо от Бари или Бари от нее.
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  • Пупс / 12.12.18 21:20
    -
    3
    +
    Конечно фикция и ничего больше. А Ляна эта тоже конечно личность странная, впрочем, Алибасову она, на мой взгляд, подходит больше, чем Лидия Шукшина. А вот что эту пожилую женщину заставило пойти на столь необычной шаг, непонятно! Фиктивный брак в ее возрасте - вещь как минимум странная.
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