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Виктору Дробышу и Насте Самбурской угрожали по телефону


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Виктора Дробыша и Настасью Самбурскую  запугивают неизвестные.  Продюсеру и его подопечной поступают звонки, в которых звучат угрозы расправой. Недолго думая, артисты обратились в правоохранительные органы с заявлением.

Стоит ли говорить, что настойчивые телефонные звонки злоумышленника очень напугали Дробыша, его подопечную и все их окружение. Тем более, что мужчина вполне конкретно намекал на то, что все начнется с порчи имущества, а закончится может чем угодно. Так, в одном из разговоров с представителем Дробыша, мужчина, отказавшийся представиться, заявил, что с машиной Виктора в любой момент может что-то случиться: "С 20 метров коктейль Молотова какой-нибудь безбашенный наркоман в нее бросит и все" - пугал неизвестный. Более того, словно в подтверждении этих слов, некоторое время спустя на парковке Крокус-Сити-Холла, пока шло известное музыкальное событие, машину Дробыша оцепила полиция. Как заявили правоохранители, им поступило сообщение о поджоге транспортного средства.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от SUPER (@super.ru)

На вопрос, зачем злоумышленники всем этим занимаются и как они вообще вышли на Виктора, мужчина ответил, что в его организацию, решающую подобные вопросы, поступил "заказ" на продюсера. Причем от известного и влиятельного человека, имя которого у всех на слуху. Цель - усложнить жизнь Дробышу и создать ему массу серьезных проблем.  За выполнение этого заказа "фирма" должна была получить двести тысяч рублей. Но, в процессе разговора, злоумышленник намекнул, что готов назвать имя заказчика всего за 50 тысяч.

Согласился на это предложение Дробыш, или нет, неизвестно. Но, по его словам мужчину, занимавшегося телефонным шантажом, уже задержали в Самаре и теперь по этому делу ведутся следственные действия, о результатах которых будет сообщаться позднее. 

Краткая информация о Викторе Дробыше

Имя: Виктор Дробыш

Отчество: Яковлевич

День рождения: 27.06.1966

Возраст: 52 года

Место рождения: г. Колпино, Ленинградской обл.

Рост: 177 см

Вес: 68 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: музыкант, продюсер, композитор



0 Не нравится 0 Нравится 11.12.2018 Теги: Виктор Дробыш

Нравится ли Вам творчество Виктора Дробыша? 3  

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  • Яна / 12.12.18 01:12
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    Творчество Дробыша мне нравилось всегда. Из-под его руки, если можно так сказать, вышли многие звезды, причем со стопроцентными хитами. В том, что он делает, чувствуется душа. А про Настасью говорить ничего не хочу, они мне неприятна. И даже в ситуации со звонками сочувствовать ей не хочется. Она умеет посылать людей, послала бы и этих злоумышленников. Она же "крутая" и ничего не боится...
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  • 123 / 12.12.18 01:01
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    Творчество Виктора Дробыша - да, нравится. Деятельность, поведение и личность Самбурской - нет! Удивлена, что они сотрудничают. А что касается угроз, так это великая наглость со стороны злоумышленников, но не больше. Думаю, люди перед праздниками хотели "срубить" халявных денег, поэтому и сумма такая маленькая - 50 тысяч. Про заказ от известной личности конечно выдумка. Но, виноваты сами. Нечего такой ерундой заниматься.
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  • Кеп / 12.12.18 00:57
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    Смешно. Ладно еще Дробыш. Но Самбурская кому нужна?! Вся слава основана на сплошных скандалах, а как актриса вообще посредственная. И кстати, впервые слышу, что она его протеже. В каком направлении он ее продюсирует?
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