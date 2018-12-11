Виктору Дробышу и Насте Самбурской угрожали по телефону

Виктора Дробыша и Настасью Самбурскую запугивают неизвестные. Продюсеру и его подопечной поступают звонки, в которых звучат угрозы расправой. Недолго думая, артисты обратились в правоохранительные органы с заявлением.

Стоит ли говорить, что настойчивые телефонные звонки злоумышленника очень напугали Дробыша, его подопечную и все их окружение. Тем более, что мужчина вполне конкретно намекал на то, что все начнется с порчи имущества, а закончится может чем угодно. Так, в одном из разговоров с представителем Дробыша, мужчина, отказавшийся представиться, заявил, что с машиной Виктора в любой момент может что-то случиться: "С 20 метров коктейль Молотова какой-нибудь безбашенный наркоман в нее бросит и все" - пугал неизвестный. Более того, словно в подтверждении этих слов, некоторое время спустя на парковке Крокус-Сити-Холла, пока шло известное музыкальное событие, машину Дробыша оцепила полиция. Как заявили правоохранители, им поступило сообщение о поджоге транспортного средства.

На вопрос, зачем злоумышленники всем этим занимаются и как они вообще вышли на Виктора, мужчина ответил, что в его организацию, решающую подобные вопросы, поступил "заказ" на продюсера. Причем от известного и влиятельного человека, имя которого у всех на слуху. Цель - усложнить жизнь Дробышу и создать ему массу серьезных проблем. За выполнение этого заказа "фирма" должна была получить двести тысяч рублей. Но, в процессе разговора, злоумышленник намекнул, что готов назвать имя заказчика всего за 50 тысяч.

Согласился на это предложение Дробыш, или нет, неизвестно. Но, по его словам мужчину, занимавшегося телефонным шантажом, уже задержали в Самаре и теперь по этому делу ведутся следственные действия, о результатах которых будет сообщаться позднее.