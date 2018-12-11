Экс-солистка группы Spice Girls попала в больницу
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Самая эпатажная солистка группы Spice Girls Мел Би (Мелани Браун) попала на операционный стол. Как выяснилось, в одном из ночных клубов Лондона девушка получила серьезные травмы, в числе которых переломы ребер и сильный порез руки.
Что конкретно с ней произошло, Мелани не рассказывает. Однако, свое нынешнее состояние она продемонстрировала на страничке в Инстаграм, выложив туда фото, из которого видно, что девушка находится на больничной койке. В посте, который певица прикрепила к снимку, она благодарит врачей за оказанную ей экстренную помощь. Там же Мел пояснила, что провела на операционном столе около трех часов. Помимо этого, для своих самых преданных поклонников солистка "Спайс Герлз" написала, что ей действительно очень больно, но волноваться нечего, так как за ней хорошо присматривают медики.
Также, девушка извинилась за то, что презентация ее книг, которая должна была пройти в Соединенных Штатах в ближайшее время, откладывается на неопределенный срок. Мел Би отметила, что эта встреча обязательно состоится как только она окончательно поправиться.
Напомним, что Мелани Браун является самой скандальной из всех участниц некогда популярной музыкальной группы. Девушка не раз оказывалась в центре внимания, в том числе признавалась в проблемах с алкоголем и попытках свести счеты с жизнью. Последнее событие случилось в 2014 году, когда звезда приняла смертельную дозу таблеток. Однако, тогда врачи все же сумели совершить чудо и спасти ее. В настоящее время у Мелани трое детей и все - девочки. Известно, что ее средняя дочь Эйнджел родилась от актера Эдди Мерфи, который, впрочем, не сразу признал свою отцовство.
Краткая информация о Меланях Браун
Имя: Мелани Браун
День рождения: 29.05.1975
Возраст: 43 года
Место рождения: Лидс, Англия, Великобритания
Рост: 168 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: певица, актриса, телеведущая
А вам нравится группа Spice Girls? 4
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Николаевна / 12.12.18 01:33Spice Girls - группа моей молодости. Слушали с подружками их взахлеб. Долгое время ни о ком из них ничего не знала, разве что о Виктории Бекхем. Но это-то понятно. А сегодня открываю клео, а тут такое... Вообще да, Мелани всегда была в коллективе самой шабутной. И, смотрю, она совсем не изменилась.
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99 / 12.12.18 01:14Ужасные травмы. Путь выздоравливает.
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slsk / 12.12.18 01:04Странная женщина со странным поведением. Получила в ночном клубе пьяные травмы и продолжает кривляться на камеру. Она талантливая, это бесспорно, но ее облик отталкивающий. Даже на сцене она, на мой взгляд, ведет себя вульгарнее других.
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Анна / 12.12.18 00:53В 90-е года эту группу часто "гоняли" по "Европе+". Не могу сказать, что они так уж мне нравились, но вот их самая известная песня до сих пор звучит в ушах. А что касается Мел, то она мне не нравилась никогда. На мой взгляд, ее поведение - вызывающее.