Виталина за оскорбление подала на Армена Джигарханяна в суд

Виталина Цымбалюк - Романовская, несмотря на развод, всё ещё продолжает устраивать противостояния в отношениях с Арменом Джигарханяном. Так, сегодня стало известно, что бывшая ассистентка подала в очередной раз на актера в суд.

Целью Виталины стали три миллиона рублей, которые женщина хочет получить в качестве морального ущерба за публичное оскорбление, что нанес ей Джигарханян. Если говорить конкретнее, то речь идет об эпизоде, когда артист на всю страну назвал свою бывшую жену "воровкой чистой воды" и обвинил в краже реальной суммы денег. Именно эта фраза возмутила Цымбалюк - Романовскую настолько, что она пошла в Кунцевский суд города Москвы. Более того, Виталина требует, чтобы в очередном выпуске передачи "Пусть говорят" Армен Борисович опроверг свои же собственные слова, которые порочат честь и достоинство дамы. А три миллиона рублей станут отличной компенсацией морального вреда.

Впрочем, бывшей ассистентке артиста тоже пока нечему радоваться. Слушанье дела по ее иску назначено только на 17 декабря, а буквально на днях ей был вынесен приговор на 250 часов исправительных работ или штрафа в размере двухсот тысяч рублей. И все это за то, что она нарушила неприкосновенность жизни Армена Джигарханяна, установив в его театре камеры видео наблюдения.