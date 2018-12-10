Виталина за оскорбление подала на Армена Джигарханяна в суд
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Виталина Цымбалюк - Романовская, несмотря на развод, всё ещё продолжает устраивать противостояния в отношениях с Арменом Джигарханяном. Так, сегодня стало известно, что бывшая ассистентка подала в очередной раз на актера в суд.
Целью Виталины стали три миллиона рублей, которые женщина хочет получить в качестве морального ущерба за публичное оскорбление, что нанес ей Джигарханян. Если говорить конкретнее, то речь идет об эпизоде, когда артист на всю страну назвал свою бывшую жену "воровкой чистой воды" и обвинил в краже реальной суммы денег. Именно эта фраза возмутила Цымбалюк - Романовскую настолько, что она пошла в Кунцевский суд города Москвы. Более того, Виталина требует, чтобы в очередном выпуске передачи "Пусть говорят" Армен Борисович опроверг свои же собственные слова, которые порочат честь и достоинство дамы. А три миллиона рублей станут отличной компенсацией морального вреда.
Впрочем, бывшей ассистентке артиста тоже пока нечему радоваться. Слушанье дела по ее иску назначено только на 17 декабря, а буквально на днях ей был вынесен приговор на 250 часов исправительных работ или штрафа в размере двухсот тысяч рублей. И все это за то, что она нарушила неприкосновенность жизни Армена Джигарханяна, установив в его театре камеры видео наблюдения.
Краткая информация об Армене Джигарханяне
Имя: Армен Джигарханян
Отчество: Борисович
День рождения: 03.10.1935
Возраст: 83 года
Место рождения: Ереван, Армянская ССР
Рост: 175 см
Вес: 80 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: артист театра и кино, преподаватель
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А что Вы думаете об этой ситуации? 4
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Галина Стадник-Салий Актобе / 11.12.18 14:40Ох и не повезло ДЖИГАРХАНЯНУ,,, встретился он с этой мерзавкой ВИТАЛЛИНОЙ не В ТО ВРЕМЯ ... И НЕ В ТОМ МЕСТЕ....
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Карина / 11.12.18 00:44Виталинка молодец. Еще два года назад о ней знать никто не знал. А теперь чуть что - сразу в новости. Так что, плохой пиар - это тоже пиар и она всеми этими исками просто не дает себя забыть. Не исключаю, что и отношения с Прохором тоже сплошная показуха. Это парочка знатных скандалистов.
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caca / 11.12.18 00:11Какой обаятельный мужчина он был в молодости. Но артистизма своего не лишился и сейчас. Жаль только, что имя такого замечательного актера "треплется" в таком вот ключе. Армен Борисович это не заслужил. А Виталине давно пора оставить его в покое. Но эта дамочка просто продолжает "хайповать" на известном человеке. Такие люде не остановятся не перед чем.
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Алла / 11.12.18 00:06А что тут думать? Джигарханян - Народный артист России, талантливый человек, умница, а Виталила как пиявка к нему прицепилась. Изначально ей от него только деньги и были нужны. Сейчас, после развода, она тоже его так просто не оставит в покое. А Армена Борисовича очень жалко. Стар он уже для всех этих разборок.