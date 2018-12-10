Кержаков и Тюльпанова продолжают судиться из-за сына

10 декабря состоялось очередное судебное заседание, где решалась судьба сына Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой - Артемия. Правда, ни один из родителей на это слушание не явился. Вместо них в споры об опеке над мальчиком вступали адвокаты.

Ни для кого не секрет, что между бывшим футболистом "Зенита" Кержаковым и его экс-супругой Миланой идут давние разборки. Особенно они затрагивают их общего сына Артемия. Так, пока Тюльпанова находилась на лечении, ребёнка под свою опеку взял Александр. Но сейчас девушка хочет изменить ситуацию и забрать мальчика к себе. К слову сказать, у неё для этого на руках есть законное разрешение суда, которое она получила еще несколько месяцев назад. Правда, по сей день Артемий продолжает жить с папой.

Напомним, что Кержаков подал встречный иск и теперь настаивает на назначение психологически-наркологической экспертизы для своей бывшей жены. Однако Милана пройти ее категорически отказывается. Более того, девушка заявила, что никогда не употребляла наркотики, а записать видео пост с признанием и выложить его в Инстаграм ее заставил Александр. По ее словам, он пригрозил, что если она этого не сделает, то никогда не увидит сына. Более того, адвокаты Тюльпановый заявили в суде о новых фактах, которые им предоставила их доверительница. Речь идёт о запрещенных препаратах, которые якобы принимал Кержаков. Правда, эти обвинения вызвали лишь смех у защитников футболиста, ведь в тот период, о котором говорит Милана, Кержаков активно занимался спортом и регулярно сдавал анализы.

В настоящее время Александр настаивает на том, что у Миланы самое настоящее психическое расстройство, именно поэтому она и отказывается проходить экспертизу. Более того, мужчина заявил, что на встречи с ребёнком Милана является крайне редко. В среднем она делает это раз в месяц.