Кержаков и Тюльпанова продолжают судиться из-за сына
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10 декабря состоялось очередное судебное заседание, где решалась судьба сына Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой - Артемия. Правда, ни один из родителей на это слушание не явился. Вместо них в споры об опеке над мальчиком вступали адвокаты.
Ни для кого не секрет, что между бывшим футболистом "Зенита" Кержаковым и его экс-супругой Миланой идут давние разборки. Особенно они затрагивают их общего сына Артемия. Так, пока Тюльпанова находилась на лечении, ребёнка под свою опеку взял Александр. Но сейчас девушка хочет изменить ситуацию и забрать мальчика к себе. К слову сказать, у неё для этого на руках есть законное разрешение суда, которое она получила еще несколько месяцев назад. Правда, по сей день Артемий продолжает жить с папой.
Напомним, что Кержаков подал встречный иск и теперь настаивает на назначение психологически-наркологической экспертизы для своей бывшей жены. Однако Милана пройти ее категорически отказывается. Более того, девушка заявила, что никогда не употребляла наркотики, а записать видео пост с признанием и выложить его в Инстаграм ее заставил Александр. По ее словам, он пригрозил, что если она этого не сделает, то никогда не увидит сына. Более того, адвокаты Тюльпановый заявили в суде о новых фактах, которые им предоставила их доверительница. Речь идёт о запрещенных препаратах, которые якобы принимал Кержаков. Правда, эти обвинения вызвали лишь смех у защитников футболиста, ведь в тот период, о котором говорит Милана, Кержаков активно занимался спортом и регулярно сдавал анализы.
В настоящее время Александр настаивает на том, что у Миланы самое настоящее психическое расстройство, именно поэтому она и отказывается проходить экспертизу. Более того, мужчина заявил, что на встречи с ребёнком Милана является крайне редко. В среднем она делает это раз в месяц.
Краткая информация об Александре Кержакове
Имя: Александр Кержаков
Отчество: Анатольевич
День рождения: 27.11.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: г. Кингисепп, Ленинградская обл.
Рост: 176 см
Вес: 76 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: футболист
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, с кем должен жить Артемий? 5
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Алиса / 10.12.18 21:47Ребенок должен жить с матерью! И я удивляюсь, почему до сих пор Тюльпанова не сделала все, чтобы забрать его у Кержакова?
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Миланет / 10.12.18 21:44Саша Кержаков красавчик, конечно. Но редкостный гад!,
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123 / 10.12.18 21:43"...девушка заявила, что никогда не употребляла наркотики, а записать видео пост с признанием и выложить его в Инстаграм ее заставил Александр..." Смешно. Это как же такое может быть. Если муж угрожает тебе чем-то подобным, надо заявление в полицию писать, к адвокатам обращаться, а не идти на поводу и записывать глупые видео с признанием. Так что, в этом случае я ей не верь. Скорее всего, наркотики имели место быть, а сейчас она просты выкручивается.
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Наташка / 10.12.18 21:40О чем-тут вести речь! Кержаков со всем своими женами-подругами, кто ему детей рожает, такие финты устраивает. И в итоге один он хороший, а они наркоманки-психопатки. И как только он связывался с ними вообще, если они такие?