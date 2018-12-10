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Кержаков и Тюльпанова продолжают судиться из-за сына


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10 декабря состоялось очередное судебное заседание, где решалась судьба сына Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой - Артемия.  Правда, ни один из родителей на это слушание не явился. Вместо них в споры об опеке над мальчиком вступали адвокаты.

Ни для кого не секрет, что между бывшим футболистом "Зенита" Кержаковым и его экс-супругой Миланой  идут давние разборки. Особенно они затрагивают их общего сына Артемия. Так, пока Тюльпанова  находилась на лечении, ребёнка под свою опеку взял Александр. Но сейчас девушка хочет изменить ситуацию и забрать мальчика к себе. К слову сказать, у неё для этого на руках есть законное разрешение суда, которое она получила еще несколько месяцев назад. Правда, по сей день Артемий продолжает жить с папой.

Напомним, что Кержаков подал встречный иск и теперь настаивает на назначение психологически-наркологической экспертизы для своей бывшей жены. Однако Милана пройти ее категорически отказывается. Более того, девушка заявила, что никогда не употребляла наркотики, а записать видео пост с признанием и выложить его в Инстаграм ее заставил Александр. По ее словам, он пригрозил, что если она этого не сделает, то никогда не увидит сына. Более того, адвокаты Тюльпановый заявили в суде о новых фактах, которые им предоставила их доверительница. Речь идёт о запрещенных препаратах, которые якобы принимал Кержаков. Правда, эти обвинения вызвали лишь смех у защитников футболиста, ведь в тот период, о котором говорит Милана, Кержаков активно занимался спортом и регулярно сдавал анализы.

В настоящее время Александр настаивает на том, что у Миланы самое настоящее психическое расстройство, именно поэтому она и отказывается проходить экспертизу. Более того, мужчина заявил, что на встречи с ребёнком Милана является крайне редко. В среднем она делает это раз в месяц.

 

Краткая информация об Александре Кержакове

Имя: Александр Кержаков

Отчество: Анатольевич

День рождения: 27.11.1982

Возраст: 36 лет

Место рождения: г. Кингисепп, Ленинградская обл.

Рост: 176 см

Вес: 76 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: футболист

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0 Не нравится 0 Нравится 10.12.2018 Теги: Александр Кержаков

Как вы считаете, с кем должен жить Артемий? 5  

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  • Алиса / 10.12.18 21:47
    -
    1
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    Ребенок должен жить с матерью! И я удивляюсь, почему до сих пор Тюльпанова не сделала все, чтобы забрать его у Кержакова?
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  • Миланет / 10.12.18 21:44
    -
    2
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    Саша Кержаков красавчик, конечно. Но редкостный гад!,
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  • 123 / 10.12.18 21:43
    -
    0
    +
    "...девушка заявила, что никогда не употребляла наркотики, а записать видео пост с признанием и выложить его в Инстаграм ее заставил Александр..." Смешно. Это как же такое может быть. Если муж угрожает тебе чем-то подобным, надо заявление в полицию писать, к адвокатам обращаться, а не идти на поводу и записывать глупые видео с признанием. Так что, в этом случае я ей не верь. Скорее всего, наркотики имели место быть, а сейчас она просты выкручивается.
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  • Наташка / 10.12.18 21:40
    -
    5
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    О чем-тут вести речь! Кержаков со всем своими женами-подругами, кто ему детей рожает, такие финты устраивает. И в итоге один он хороший, а они наркоманки-психопатки. И как только он связывался с ними вообще, если они такие?
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