Серена Уильямс дала совет Меган Маркл

У теннисистки Серены Уильямс есть хороший совет для ее подруги Меган Маркл, жены принца Гарри, ожидающей первенца. Во время презентации своей линии одежды в Майами Уильямс рассказала изданию PEOPLE, что Меган остается прежней, несмотря на свой высокий королевский статус.

«Я спросила ее, как у нее дела, а она спросила меня о том же в ответ. Тогда я сказала, что это очень мило, но больше ее должно волновать, как она себя чувствует, - говорит Уильямс. - Я сказала: «Меган, ты такая милая. Ты же беременна, у тебя должны быть гормоны, почему ты остаешься такой же милой?» Но это то, какой она всегда была».

В сентябре 2017 года Уильямс родила своего первенца от мужа Алексиса Оганяна, сооснователя Reddit. Несмотря на то, что Серена может многое посоветовать будущей матери Меган, та и сама, по признанию Уильямс, дает ей больше советов. И все же самый главный совет, который Серена дает всем будущим матерям и тем, кто собирается рожать первого ребенка, звучит так: «Все будет так, как должно быть».

«Я не знала, как все это будет, как я рожу ребенка, но все было так, как должно быть, - говорит она. - Это совершенно невероятно. Я полностью изменилась, как по нажатию переключателя. И поэтому я говорю: все будет так, как должно быть».

В 2017 году Меган говорила в интервью для издания Vogue, что Серена будет превосходной матерью. «Она будет великолепна, - сказала тогда Маркл. - Она будет лучшей, потому что в ней как нельзя лучше сочетаются сила и чувствительность. И она великолепна в караоке, поэтому я не сомневаюсь, что ее ребенок будет засыпать под чудесные колыбельные».