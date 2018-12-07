Дженнифер Энистон: «Надо уметь разводиться вовремя»

Дженнифер Энистон не считает, что успешный брак - это тот, который длится всю жизнь. Актриса, которая появилась на обложке январского выпуска журнала Elle, рассказала в сопроводительном интервью о том, как важно закончить отношения вовремя.

«Я не чувствую никакой пустоты на самом деле, - сказала актриса. - Мои два брака, все они были удачными по моему собственному мнению. А когда они заканчивались - это был выбор, который мы делали потому, что хотели быть счастливыми, а иногда счастье может находиться вне брака. Конечно, были и трудности, и далеко не каждое мгновение было фантастическим. Но в конце концов мы живем один раз, и я не хотела бы оставаться в неприятной обстановке только из-за страха остаться одной и боязни перед тем, как выжить. Оставаться в браке из-за такого страха означает, что вы превращаете свою жизнь в нечто ужасное. Когда в брак было вложено много сил и больше ничего уже сделать нельзя, это не провал. У нас есть эти клише, от которых следует избавляться. Это слишком примитивный способ мышления».

Энистон и Теру расстались в феврале после двух с половиной лет брака и семи лет совместной жизни. С Брэдом Питтом актриса была с 2000 по 2005 годы. Энистон также рассказала, что, несмотря на внимание людей к ее семейному положению, сама она никогда не ставила приоритетом замужество.

«Я никогда не была такой девочкой, которая сидит и мечтает о свадьбе, - сказала Дженнифер. - Это никогда не было моей фантазией. Когда меня впервые спросили об этом, это показалось мне странным». Своим приоритетом актриса назвала поиск того места, где она бы чувствовала себя полностью в безопасности.

Также Дженнифер рассказала, что думает о появлении наследников. «Некоторые женщины просто созданы для того, чтобы быть матерями и женами, - отвечает актриса. - Я не уверена, что у меня есть к этому природные склонности. Но никто не знает, что таит будущее в плане детей и партнеров. С научными чудесами нашего времени мы можем делать то, что никогда не могли раньше».