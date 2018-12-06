 
 
 

 
 
На главную
 
 

СМИ: Меган Маркл винят в ссоре принца Уильяма и принца Гарри


0 0

Слухи о том, что между принцами Уильямом и Гарри отношения в последнее время напряженные, ходят давно. Однако, эту информацию никто официально не подтверждал, но и не опровергал. Поэтому неудивительно, что ситуация обрастает всё большими кривотолками. Так, на днях инсайдеры поделились с одним авторитетным английским изданием мнением, что во всём виноват только один человек -  Меган Маркл.

Не только в британских, но и во всех мировых СМИ, уже не раз обсуждались отношения двух герцогинь - Кембриджской и Сассекской. Если же говорить конкретнее, то речь идет о самой настоящей вражде. Ведь только слепой не заметит, что Кейт и Меган, мягко говоря, не ладят между собой. Как сообщил один из информаторов, обе женщины имеют сильные характеры, поэтому нет ничего удивительного в том, что между ними часто возникают споры.

Но, как выяснилось, на фоне непростых отношений между супругами, отдалились друг от друга и два любимчика нации Уильям и Гарри. Правда, как утверждается, начался этот процесс еще до свадьбы герцога и герцогини Сассекских.  А именно, когда Уильям выразил озабоченность сердечным выбором Гарри. По словам приближенных к королевской семье, Уильям и Кейт почувствовали, что отношения Гарри и американки Меган Маркл развиваются слишком стремительно. Особенно их расстроило, когда Гарри пригласил свою избранницу встретить с ним Рождество в кругу королевской семьи. Именно тогда Кейт отметила, что деверь стал сильно меняться.  Естественно, такие разговоры и отношения оскорбляли Гарри.

 

Помимо этого, многие отмечают, что при дворе достаточно нетерпимо относятся и к грубости Меган. Совсем недавно стало известно о ситуации, когда герцогиня Кембриджская осадила свою новоиспеченную родственницу за то, что та непозволительно грубо общалась с ее сотрудниками, что послужило очередной причиной для ссоры.

Краткая информация о Меган Маркл

Имя: Меган Маркл

День рождения: 04.08.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Лос-Анджелес, США

Рост: 170 см

Вес: 61 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса

Смотреть фотографии с Меган Маркл

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 06.12.2018 Теги: Меган Маркл

А какая пара нравится больше Вам? 8  

Оставить комментарий
  • Лотоss / 07.12.18 15:03
    -
    0
    +
    Не думаю, что их стоит сравнивать. Братья и до женитьбы были разными - Уильям - более правильный, Гарри - более хулиганистый. Гарри мне никоим образом не напоминает тюфяка. Думаю, что если Меган любит его так же, как он её, их брак будет долгим и удачным. Со временем всё устаканится
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • denim / 07.12.18 12:03
    -
    0
    +
    Лично я просто под гипнозом от Гарри и Меган. Они настолько харизматичны, что их и сравнивать не с кем. А то, что Гарри без ума от жены - факт, но без сумашедшей любви он бы и не женился, кругом полно было желающих его внимания.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • NM / 07.12.18 11:21
    -
    0
    +
    Меган мне напоминает Козу Дерезу, даже внешне :) Склочница, и судя по всему не очень умная, саботирующая сама себя
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Гала / 07.12.18 07:35
    -
    3
    +
    мне тоже больше импонируют Кейт и Уильям, оба такие позитивные, похожи друг на друга))))
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Мари / 06.12.18 23:35
    -
    0
    +
    Обе герцогини очень красивые женщины. Надеюсь, они будут счастливы.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • ОПА / 06.12.18 23:32
    -
    2
    +
    Сейчас Гарри похож на тюфяка. Во всех смыслах. Он в полной власти своей супруги, что однозначно его не красит. А та во всю пользуется положением. Посмотрите даже на первое фото, что здесь выставлено. Уильям и Кейт стоят самодостаточные, уверенные в себе, сдержанные, как подобает представителям королевской семьи. У Маркл на губах голивудская улыбка, что явно не по протоколу, а Гарри... Да на него смотреть жалко! Не улыбается, скован, неряшлив, вид потерянный. Да и взгляд словно затравленный. А теперь еще раз сравните его с Уильямом. Разница очевидна, кто сделал правильный выбор в жизни, а кто нет.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Маргоша / 06.12.18 23:25
    -
    7
    +
    Однозначно Уильям и Кейт. Они прекрасны во всех смыслах. Настоящий образец семьи. А Меган Маркл я считаю выскочкой. Не удивлюсь, если лет через пять, а то и раньше Гарри с ней разведется. И думаю, что многие со мной согласятся.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору