СМИ: Меган Маркл винят в ссоре принца Уильяма и принца Гарри

Слухи о том, что между принцами Уильямом и Гарри отношения в последнее время напряженные, ходят давно. Однако, эту информацию никто официально не подтверждал, но и не опровергал. Поэтому неудивительно, что ситуация обрастает всё большими кривотолками. Так, на днях инсайдеры поделились с одним авторитетным английским изданием мнением, что во всём виноват только один человек - Меган Маркл.

Не только в британских, но и во всех мировых СМИ, уже не раз обсуждались отношения двух герцогинь - Кембриджской и Сассекской. Если же говорить конкретнее, то речь идет о самой настоящей вражде. Ведь только слепой не заметит, что Кейт и Меган, мягко говоря, не ладят между собой. Как сообщил один из информаторов, обе женщины имеют сильные характеры, поэтому нет ничего удивительного в том, что между ними часто возникают споры.

Но, как выяснилось, на фоне непростых отношений между супругами, отдалились друг от друга и два любимчика нации Уильям и Гарри. Правда, как утверждается, начался этот процесс еще до свадьбы герцога и герцогини Сассекских. А именно, когда Уильям выразил озабоченность сердечным выбором Гарри. По словам приближенных к королевской семье, Уильям и Кейт почувствовали, что отношения Гарри и американки Меган Маркл развиваются слишком стремительно. Особенно их расстроило, когда Гарри пригласил свою избранницу встретить с ним Рождество в кругу королевской семьи. Именно тогда Кейт отметила, что деверь стал сильно меняться. Естественно, такие разговоры и отношения оскорбляли Гарри.

Помимо этого, многие отмечают, что при дворе достаточно нетерпимо относятся и к грубости Меган. Совсем недавно стало известно о ситуации, когда герцогиня Кембриджская осадила свою новоиспеченную родственницу за то, что та непозволительно грубо общалась с ее сотрудниками, что послужило очередной причиной для ссоры.