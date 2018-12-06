СМИ: Меган Маркл винят в ссоре принца Уильяма и принца Гарри
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Слухи о том, что между принцами Уильямом и Гарри отношения в последнее время напряженные, ходят давно. Однако, эту информацию никто официально не подтверждал, но и не опровергал. Поэтому неудивительно, что ситуация обрастает всё большими кривотолками. Так, на днях инсайдеры поделились с одним авторитетным английским изданием мнением, что во всём виноват только один человек - Меган Маркл.
Не только в британских, но и во всех мировых СМИ, уже не раз обсуждались отношения двух герцогинь - Кембриджской и Сассекской. Если же говорить конкретнее, то речь идет о самой настоящей вражде. Ведь только слепой не заметит, что Кейт и Меган, мягко говоря, не ладят между собой. Как сообщил один из информаторов, обе женщины имеют сильные характеры, поэтому нет ничего удивительного в том, что между ними часто возникают споры.
Но, как выяснилось, на фоне непростых отношений между супругами, отдалились друг от друга и два любимчика нации Уильям и Гарри. Правда, как утверждается, начался этот процесс еще до свадьбы герцога и герцогини Сассекских. А именно, когда Уильям выразил озабоченность сердечным выбором Гарри. По словам приближенных к королевской семье, Уильям и Кейт почувствовали, что отношения Гарри и американки Меган Маркл развиваются слишком стремительно. Особенно их расстроило, когда Гарри пригласил свою избранницу встретить с ним Рождество в кругу королевской семьи. Именно тогда Кейт отметила, что деверь стал сильно меняться. Естественно, такие разговоры и отношения оскорбляли Гарри.
Помимо этого, многие отмечают, что при дворе достаточно нетерпимо относятся и к грубости Меган. Совсем недавно стало известно о ситуации, когда герцогиня Кембриджская осадила свою новоиспеченную родственницу за то, что та непозволительно грубо общалась с ее сотрудниками, что послужило очередной причиной для ссоры.
Краткая информация о Меган Маркл
Имя: Меган Маркл
День рождения: 04.08.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Лос-Анджелес, США
Рост: 170 см
Вес: 61 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
А какая пара нравится больше Вам? 8
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Лотоss / 07.12.18 15:03Не думаю, что их стоит сравнивать. Братья и до женитьбы были разными - Уильям - более правильный, Гарри - более хулиганистый. Гарри мне никоим образом не напоминает тюфяка. Думаю, что если Меган любит его так же, как он её, их брак будет долгим и удачным. Со временем всё устаканится
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denim / 07.12.18 12:03Лично я просто под гипнозом от Гарри и Меган. Они настолько харизматичны, что их и сравнивать не с кем. А то, что Гарри без ума от жены - факт, но без сумашедшей любви он бы и не женился, кругом полно было желающих его внимания.
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NM / 07.12.18 11:21Меган мне напоминает Козу Дерезу, даже внешне :) Склочница, и судя по всему не очень умная, саботирующая сама себя
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Гала / 07.12.18 07:35мне тоже больше импонируют Кейт и Уильям, оба такие позитивные, похожи друг на друга))))
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Мари / 06.12.18 23:35Обе герцогини очень красивые женщины. Надеюсь, они будут счастливы.
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ОПА / 06.12.18 23:32Сейчас Гарри похож на тюфяка. Во всех смыслах. Он в полной власти своей супруги, что однозначно его не красит. А та во всю пользуется положением. Посмотрите даже на первое фото, что здесь выставлено. Уильям и Кейт стоят самодостаточные, уверенные в себе, сдержанные, как подобает представителям королевской семьи. У Маркл на губах голивудская улыбка, что явно не по протоколу, а Гарри... Да на него смотреть жалко! Не улыбается, скован, неряшлив, вид потерянный. Да и взгляд словно затравленный. А теперь еще раз сравните его с Уильямом. Разница очевидна, кто сделал правильный выбор в жизни, а кто нет.
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Маргоша / 06.12.18 23:25Однозначно Уильям и Кейт. Они прекрасны во всех смыслах. Настоящий образец семьи. А Меган Маркл я считаю выскочкой. Не удивлюсь, если лет через пять, а то и раньше Гарри с ней разведется. И думаю, что многие со мной согласятся.