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Дженнифер Энистон вдохновляет тренер по боксу


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Кажется, Дженнифер Энистон никогда не выглядела лучше. В преддверии своего 50-летия (юбилей актриса будет отмечать 11 февраля) она говорит, что чувствует себя превосходно и частично из-за уроков бокса, которые берет у тренера Лейона Азубуйке, которого называет «нежным гигантом».

Недавно Дженнифер побывала на шоу Эллен Дедженерес. «Ты выглядишь фантастически», -  сказала ей Эллен. Дженнифер пришла на шоу для продвижения ее нового фильма «Пышка», который выходит на Netflix в пятницу.

«Я и чувствую себя фантастически», - ответила Энистон. Ее превосходное настроение во многом исходит от уроков бокса у великолепного тренера, который называет ее «чемпионом». «Лейон прекрасен, он просто бесподобен, - сказала Энистон. - Он мой нежный гигант и называет меня чемпионом, и в этом нет ничего странного. Я никогда не думала, что кто-то будет так называть меня и мне это будет приятно».

Сам Лейон уже рассказывал о том, каково это - работать со знаменитой актрисой. «Она очень настойчива. Каждый раз, когда она появляется в зале, она приходит с настроением на тяжелую работу, - сказал он. - Она очень трудолюбива, что делает мою работу несколько легче. Она атлет от природы».

Энистон в сентябре появилась на обложке издания InStyle. Ее тренер рассказывал об ее отношении к работе и красоте в социальных сетях, приводя в качестве примера ту фотографию. «Этот снимок особенный для меня, потому что на нем изображен один из самых поразительных людей, каких я когда-либо имел удовольствие встречать в своей жизни, - написал он в августе. - Она трудолюбивая, красивая, роскошная и совершенно экстраординарная, может преодолеть все. Я горжусь тобой Джен и тем, что я твой тренер».

Краткая информация о Дженнифер Энистон

Имя: Дженнифер Энистон

День рождения: 11.02.1969

Возраст: 49 лет

Место рождения: Калифорния, США

Рост: 165 см

Вес: 47 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 1 Нравится 06.12.2018 Теги: Дженнифер Энистон

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