Виола Дэвис: «Есть проекты, которыми я не могу гордиться»

Виола Дэвис появилась на обложке нового номера издания The Hollywood Reporter. В сопроводительном интервью для журнала актриса рассказала о том, какой она видит Америку, как ей живется, когда слава осталась уже позади, и о каких ролях сожалеет.

«Америка как дядюшка, который дает тебе много конфет и обращается с тобой уважительно, который любит тебя больше, чем кто-либо, но при этом отсидел за убийство, - рассказывает актриса. - Это то, как я вижу Америку. С этим трудно примириться, но нужно сделать это ради любви».

Также она поведала и о том, как ей живется после периода славы. «Мне теперь 53 года, я знаю, что важно, - отмечает она. - Приведу пример. Я набрала вес. Я не худышка и никогда не была такой. Я всегда взвешивала себя и отправлялась спать в ужасе от того, какая я толстая. Я не красивенькая и никогда не беспокоилась об этом. Но потом я приехала в Лос-Анджелес, и неожиданно все это стало важным для меня, потому что требовалось для того, чтобы тебя общество приняло, особенно если ты из бедной семьи и появился ниоткуда, безо всякого прошлого. Теперь я не беспокоюсь обо всем этом. И чувствую себя хорошо. Это значительно облегчило мою жизнь».

Виола признается, что в ее портфолио есть роли, о которых она жалеет. «У меня есть «Оскар», «Эмми» и две статуэтки «Тони», у меня есть большой дом, и я все равно чувствовала себя недовольной, - рассказывает она. - Это очень больно, но мне пришлось признаться себе, что я соглашалась участвовать во многих проектах только потому, что это помогало моей карьере, среди них есть то, чем я не могу гордиться. Они принесли деньги, увеличили мой статус, но именно воспоминания о них не дают мне спасть спокойно».