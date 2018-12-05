Уилл Смит рассказал о «бунте» дочери

Отец троих детей, которому недавно исполнилось 50, в интервью для Haute Living рассказал о «бунте», случившемся внутри его семьи в 2012 году, когда его дочь Уиллоу сказала, что ей пришлось простить его за то, как он обошелся с ее ранней славой певицы. Девочка прославилась, выпустив сингл Whip My Hair.

Реакция семьи на лидерство Уилла вынудила его изменить свои взгляды на то, как он видит свою жену, Джаду Пинкетт-Смит, и их троих детей. Это привело и к тому, что он стал активнее вести себя в социальных сетях.

«Я втайне ото всех называю 2012 годом мятежа, - говорит Смит. - В тот год моя семья отказалась следовать пути, которым я вел ее как лидер. И это было главное, что случилось тогда».

Уилл рассказывает, что и его отец держал семью в строгих рамках, во многом из-за того, что когда-то служил в военной авиации. «Он обращался с семьей так, будто мы были солдатами, - говорит Уилл. - Я на полную выкладывался в семейном бизнесе и существовал, будто в армейском подразделении. У тебя есть цели, есть приказы, а если ты не достигаешь требуемого или не сделаешь того, что сказано, то от вышестоящих последует наказание».

Актер признался, что с годами стал легче в обращении со своими тремя детьми. Он говорит, что изначально вел себя, как и его отец. «Мы в семейном деле, мы все работаем вместе, и я здесь командую» - таким, по словам актера, был установленный им порядок.

«Я лидер, и единственный способ, которым мы можем победить - это делать так, как я сказал, - вспоминает Уилл прежние времена. - Уиллоу была первой, кто решил, что не хочет делать того, что я говорю. Она была маленькой девочкой, и у нее было больше власти надо мной. Как мужчина, я не знал, как быть, если дочь говорит, что не будет делать по-моему, и понимал, что ничего сделать с этим нельзя. Она испытывала меня. Она выпустила свой сингл, она перестала выступать и, в качестве протеста, побрила голову. Тогда я впервые понял, что путь, которым я направляю семью, не делает их счастливыми».