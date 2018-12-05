Регина Тодоренко родила первенца

5 декабря в одной из московских клиник в 15 часов 23 минуты известная телеведущая Регина Тодоренко родила сына. По словам новоиспеченного отца, молодая мамочка и малыш чувствуют себя хорошо.

Напомним, в середине лета 2018 года Влад Топалов и Регина Тодоренко объявили о своей помолвке. А спустя немного времени общественность узнала о том, что девушка беременна. Весь этот период, пока шла подготовка к родам, Регина наслаждалась достаточно активным образом жизни. Она продолжала вести свое авторское шоу "Пятница с Региной", посещать светские мероприятия, участвовать в фотосессиях, продвигать личный блог, путешествовать и давать интервью. К слову сказать, влюбленные долго не планировали вступать в официальный брак. Но, совсем недавно поклонники пары узнали, что Влад и его возлюбленная всё-таки расписались. Случилось это радостное событие 25 октября. Хотя, по признанию певца, изначально свадьба планировалась после родов.

Известно, что Топалов присутствовал при появлении своего сына на свет. Конечно, поклонникам не терпится поскорее увидеть первое фото новорождённого малыша. Но, как ранее признавались молодые родители, скрывать своего ребенка от посторонних глаз они планируют долго.

Единственное, чем на данный момент поделился счастливый отец, так это тем, что рост мальчика составляет 59 см, а вес 3, 690 кг. Присоединяемся к поздравлениям!

