Регина Тодоренко родила первенца
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5 декабря в одной из московских клиник в 15 часов 23 минуты известная телеведущая Регина Тодоренко родила сына. По словам новоиспеченного отца, молодая мамочка и малыш чувствуют себя хорошо.
Напомним, в середине лета 2018 года Влад Топалов и Регина Тодоренко объявили о своей помолвке. А спустя немного времени общественность узнала о том, что девушка беременна. Весь этот период, пока шла подготовка к родам, Регина наслаждалась достаточно активным образом жизни. Она продолжала вести свое авторское шоу "Пятница с Региной", посещать светские мероприятия, участвовать в фотосессиях, продвигать личный блог, путешествовать и давать интервью. К слову сказать, влюбленные долго не планировали вступать в официальный брак. Но, совсем недавно поклонники пары узнали, что Влад и его возлюбленная всё-таки расписались. Случилось это радостное событие 25 октября. Хотя, по признанию певца, изначально свадьба планировалась после родов.
Известно, что Топалов присутствовал при появлении своего сына на свет. Конечно, поклонникам не терпится поскорее увидеть первое фото новорождённого малыша. Но, как ранее признавались молодые родители, скрывать своего ребенка от посторонних глаз они планируют долго.
Единственное, чем на данный момент поделился счастливый отец, так это тем, что рост мальчика составляет 59 см, а вес 3, 690 кг. Присоединяемся к поздравлениям!
Краткая информация о Регине Тодоренко
Имя: Регина Тодоренко
Отчество: Петровна
День рождения: 14.06.1990
Возраст: 28 лет
Место рождения: г. Одесса, Украина
Рост: 167 см
Вес: 55 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность:
Фотографии
Фотографии
А Вам нравится пара Регина Тодоренко и Влад Топалов? 5
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Петрова / 05.12.18 21:45Прекрасная, красивая семья. Пример для всех! От души поздравляю с событием!
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Вероника Питер / 05.12.18 21:29Почему у Регины постоянно рот открыт? Ну что за дурацкая привычка?! Мне они оба неприятны. В Топалове раздражает его татуировка в розовый цветочек на шее, а в Регине все!
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Милена / 05.12.18 20:52Прекрасная новость! Поздравляю и Влада и Региночку. Они - замечательные. Счастья их семье!
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Катя / 05.12.18 20:41Нет, не нравятся они мне. Оба неприятные и отталкивающие. Она везде в последнее время своим животом сверкала. Вот видно было, что специально его демонстрирует и выпячивает. Зачем это надо было?! Согласна с предыдущим комментарием - их стало слишком много. Так что, Регина родила, а мы вздохнем с облегчением.
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Ха! / 05.12.18 20:36Поздравляю, конечно, но они в последнее время немного приелись уже. Везде мелькают их лица. Надеюсь, с рождением ребенка немного хоть уйдут в тень. Отдохнем от них.