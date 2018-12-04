Сколько государство платит пенсионерам кино и эстрады

В свете пенсионной реформы, кризиса и постоянных жалоб со стороны рядовых граждан о том, что пенсии им едва хватает на обеспечение минимальных потребностей, журналистам стало интересно, а получают ли выплаты от государства представители шоу-бизнеса и в каком размере.

Как оказалось, артисты недалеко ушли от простых граждан. Роза Сябитова не так давно вышла на пенсию и сейчас государство платит ей 14 000 рублей в месяц. По признанию свахи, она еще в молодости поняла, что этих денег в старости ей явно будет мало. Именно поэтому выгодными инвестициями она стала заниматься много лет назад.

Все заработанные средства Роза вкладывала, в первую очередь, в образование детей. Позже денег стало хватать и на недвижимость.

Выйдя на пенсию, от выплат со стороны государства Сябитова не отказалась, но жить только на эти средства Роза не собирается. Она продолжает трудиться.

Немного меньше из казны получает Владимир Винокур. Это 10 000 рублей в месяц. Небольшую сумму артист переводит на благотворительность. При его заработках эти деньги никакой роли не играют.

Обогнать Винокура и Сябитову удалось Алле Пугачевой. На сегодняшний день ежемесячная пенсия Примадонны составляет 17 000 руб. Основным источником дохода для Аллы являются заработки супруга, который содержит не только ее, но и общих детей.

Михаил Боярский получает больше Примадонны. Ежемесячно ему переводят порядка 20 000 рублей. В своем возрасте Боярский уже не гонится за работой. Михаил признается, что живет скромно и старается больше внимания уделять семейству и внукам.

Самая большая пенсия среди всех представителей эстрады у Софии Ротару. Правда, получает выплаты она не в России. В переводе на русские рубли ежемесячно кошелек певицы пополняется на 35 000.

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Довольствоваться пенсией Ротару не собирается. Несмотря на проблемы со здоровьем, она продолжает выступать. Правда, осенью 2018 года артистка увеличила гонорар вдвое, чтобы работы брать меньше, а в расходах по-прежнему себя не ограничивать.