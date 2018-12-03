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Дженнифер Энистон рассказала, почему не ладила с матерью


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Дженнифер Энистон использовала собственный опыт общения с матерью для роли в фильме «Пышка». Актриса, которой исполнилось 49 лет, играет в этой ленте бывшую королеву красоты и мать пышнотелой дочери. Фильм является музыкальной комедией, и Энистон, говоря о нем, признается, что и сама не была «модельным ребенком» и тем, кем ее мать, Нэнси Доу, хотела видеть свою дочь.

«Она была моделью, и для нее внешность была очень важна, - говорит Энистон. - Она всегда беспокоилась о том, как она выглядит и как выгляжу я. Я оказалась не таким ребенком-моделью, на которого она надеялась, и это всегда присутствовало во мне».

В интервью австралийскому изданию The Sunday Telegraph актриса сказала, что фильм показывает историю девочки, которая просто хотела, чтобы ее любила мама, а та была занята вещами, которые в действительности не имеют никакого значения.

Дженнифер всегда чувствовала себя отстраненной от своей матери, но когда та серьезно заболела в мае 2016 года, Энистон впервые за пять лет приехала к ней.

Дженнифер признается, что мать была очень критично настроена по отношению к ней. Ситуацию только усложнила книга, которую Нэнси выпустила в 2009 году и которая называлась «Как мать и дочь стали друзьями: мемуары», в ней рассказывалось о жизни Дженнифер.

«Она очень много критиковала меня, - признавалась Дженнифер. - Она была моделью, она была потрясающей и великолепной. А я не была. Никогда не была. Я и сейчас не думаю так о себе».

Краткая информация о Дженнифере Энистон

Имя: Дженнифер Энистон

День рождения: 11.02.1969

Возраст: 49 лет

Место рождения: Калифорния, США

Рост: 165 см

Вес: 47 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 03.12.2018 Теги: Дженнифер Энистон

А у вас как складываются отношения с родителями? 1  

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  • Nardel / 03.12.18 21:25
    -
    2
    +
    Где-то в далекой Калифорнии плачет бедный Дженнифер... он не понимает, как русский редактор может быть настолько безграмотным.. он плачет и жалеет матушку Россию
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