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Новое сезонное меню в «Тануки»


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Пицца с угрем, хрустящий цыпленок с пак-чой, поке с лососем или тунцом и множество других ярких и необычных новинок от концептуального бренд-шефа Олега Чакряна уже можно попробовать в ресторанах «Тануки» или заказать в офис, домой, на вечеринку или посиделки с друзьями. Поклонники японской еды, безусловно, оценят остроумное, нескучное, по-осеннему согревающее меню. 

 «Тануки» известен тем, что сюда приходят за новыми вкусовыми ощущениями. Разумеется, в меню всегда есть привычные роллы и суши для любителей классики, но не тем этот бренд знаменит. «Калифорнию» и «Филадельфию» можно заказать, где угодно, но не в каждом сетевом заведении попробуешь такие плоды фантазии на тему паназиатской кухни, как поке с тунцом под соусом «Мисо юзу» (375 р.), пиццу с лососем и апельсином с гуакамоле (390 р.) или зеленый микс с морепродуктами под цитрусовым соусом (425 р.). Олег Чакрян не забыл и про хит современной кулинарии – поке, традиционный гавайский салат из свежей рыбы. В «Тануки» его предложат в двух версиях (любая по 375 р.): тунец, авокадо и нори на рисе под соусом «Мисо юзу» или лосось, чука и авокадо на рисе под соусом «Ажи амарильо».  

Почетное место в новом меню занимают, разумеется, роллы. Новых позиций пять. По-праздничному яркий, пикантный на вкус «Такуан ролл» (копченый угорь с такуаном — маринованой редькой дайкон, огурцом и соусом «Спайс», 360 р.); нежный «Хаппо ролл» (креветки с опаленным лососем и тамаго в соусе «Понзу», 395 р.); кисло-сладкий, согревающий «Чили тай ролл» (креветки и лосось с тайским медом, мягким сыром, кунжутом и авокадо, 395 р.). С пометкой «Hot» (острое) идут «Аляска маки» (краб с ананасом в остром манговом соусе, 395 р.) и «Курай ролл» (лосось с угрем, мягким сыром и кунжутом с острым соусом, 360 р.).

 

Закуски на вкус не менее эффектны, чем на вид. «Эби чиппу» (375 р.), креветки васаби, подают с миндальной стружкой и воздушными рисовыми чипсами. Брускетта с лососем, крабом, сыром, авокадо и кунжутом под соусом из манго – экзотический и аппетитный микс итальянских и азиатских кулинарных традиций. Для веганов – «Манго сарада» (375 р.) со свежим фенхелем, спаржей, ломтиками авокадо и манго под кунжутным маслом. Если смешение японского с итальянским показалось интересным, имеет смысл попробовать пиццу с угрем и трюфельным маслом (375 р.) или лососем и апельсином (390 р.).

    

На горячее – курица. Пряная и нежная карри с рисом и кунжутным маслом под фирменным соусом «Яки тори» (375 р.); хрустящий и сочный цыпленок с пак-чой и тающим на языке картофелем под соусом «Том-ям»; лапша кукси с креветками, шампиньонами и курицей под соусом «Пад тай» (350 р.) – для любителей острых ощущений. 

Обновленное меню включает 35 алкогольных и безалкогольных напитков. Среди них   пять новых коктейлей (в том числе «Самурай боши» на основе саке, 440 р., или «Васаби сенс» с водкой, вермутом Extra Dry и васаби, 390 р.), три пунша (мандариновый, вишневый и абрикосовый, все по 340 р.), четыре новых глинтвейна (белый, яблочный, юдзу и клюквенный, все по 440 р. За 450 мл) и галангал с ежевикой.

 «Тануки» славится тем, что мы всегда предлагаем что-то необычное, — говорит Татьяна Рахманова, генеральный директор компании мастер-франчайзи «Тануки» на территории РФ и СНГ. — В новом сезонном меню модные кулинарные тенденции и идеи Олега Чакряна создали увлекательный, впечатляющий микс, в котором хочется попробовать все. Некоторые сочетания гости могут найти неожиданными, но любой найдет себе что-то по вкусу: если не в сезонном, то в основном меню, которое включает более 200 позиций. Мы следим за трендами и не боимся экспериментировать, поэтому к нам приходят не только за проверенной классикой, но и потому, что знают: визит в «Тануки» — больше, чем просто поход в ресторан. Это возможность приятно провести время, попробовать что-то новое, получить яркие впечатления». 

Бренд японских ресторанов «Тануки» основан в Москве в 2004 году ресторатором Александром Орловым и партнерами. На сегодняшний день в России, Украине, США и Казахстане работают 69 заведений «Тануки». 

 Меню «Тануки» создается большой командой профессионалов во главе с бренд-шефом. Ключевой особенностью концепции ресторанов бренда является обширное авторское меню, которое насчитывает более 200 позиций и регулярно обновляется. Особое внимание в «Тануки» уделяется качеству ингредиентов и технологиям приготовления.

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0 Не нравится 0 Нравится 27.11.2018 Теги: на правах рекламы

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