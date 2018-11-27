Дочь Джеки Чана сыграла свадьбу с девушкой

Внебрачная дочь Джеки Чана Этта У Чжолинь связала себя узами брака со своей спутницей, моделью Энди Отэм. Пара сообщила радостные новости в воскресенье в Insta, при этом были также опубликованы сообщения, касавшиеся разрыва Этты с ее знаменитым отцом.

Снимок Этты и Отэм с сертификатом о браке доказывает, что он был заключен 8 ноября. В апреле пара сообщила через YouTube, что они месяц были бездомными «по вине гомофобных родителей» и что им даже приходилось спать под мостом, так как никто не хотел им помочь.

«Дом там, где любовь. Дом - это безопасное место, и я знаю, что многие не чувствуют себя спокойно в собственных домах, но все может измениться, - написала Этта в воскресенье. – Дом - это семья, которую вы выбираете и с которой вы никогда не будете одинокими».

«Любовь, несомненно, сильнее крови, - добавила она, выложив еще одну фотографию себя и Отэм: - Каждый заслуживает любви, и до тех пор, пока я не полюбила, я не понимала, что внимание и любовь, даже встречаясь с ненавистью, могут исцелить даже самые испорченные сердца. Любовь всегда побеждает. Всегда».

Представители Джеки Чана пока не дают никаких комментариев.

Этта сообщила о своей ориентации в 2017 году. Она является дочерью Джеки Чана и бывшей королевы красоты Элейн У, у которой был роман с Джеки в то время, когда он был официально женат на Джоан Линь.

Элейн ранее уже высказывалась о словах Этты. «Если у них нет денег, им нужно найти работу, - говорила она. - Им не следовало снимать клип, рассказывать об отсутствии денег и о том, кто отец Этты. Люди по всему миру зарабатывают деньги сами, не надеясь на чужую славу, чтобы получить что-нибудь».

В 2015 году Этта говорила о том, что Джеки Чана «никогда не было в ее жизни» и что она «никогда не воспринимала его как отца». «Я не сказала бы, что он мой отец, - говорила она. - Он Джеки Чан, актер».