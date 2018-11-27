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Дэвида Бекхэма назвали извращенцем


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Дэвид Бекхэм выложил в Insta умилительную фотографию, на снимке он запечатлен целующим в губы его семилетнюю дочь Харпер во время пребывания на катке возле лондонского музея естественной истории. И многих из поклонников возмутил факт поцелуя в губы.

«Скоро Рождество…Пора кататься на коньках», - подписал Дэвид снимок. Но несмотря на то, что бесчисленные поклонники сочли фотографию очаровательной, некоторые были возмущены.

«Она же твоя дочь…почему ты целуешь ее в губы?», «Это выглядит неправильно», - оставляли комментарии подписчики. Однако большая часть подписчиков Дэвида бросилась на его защиту, критикуя тех, кто увидел в снимке что-то непристойное.

«Это совершенно невинно, и это его ребенок. Хватит обвинять Бекхэма непонятно в чем!» - написал один. Другой отметил, что это прекрасно, когда у детей любящие родители, независимо от того, насколько они богаты.

В 2017 году Дэвид разместил фотографию, где он тоже целовал Харпер в губы, правда, тогда девочке было 5 лет. В тот раз он тоже получил массу комментариев о том, что это неподобающее поведение. На своей страничке в Facebook он написал тогда: «Меня критикуют за то, что я целую свою дочь в губы. Я целую в губы всех моих детей. Кроме Бруклина. Ему 18, и это могло бы показаться ему немного странным. Но я очень эмоционален в том, что касается детей. Это то, какими мы с Викторией выросли, как нас воспитали и какие мы с нашими детьми. Мы хотим показать нашим детям любовь и защиту, что мы присматриваем за ними и поддерживаем их».

Виктория также выкладывала фотографии, на которых она целует Харпер в губы.

Краткая информация о Дэвиде Бекхэме

Имя: Дэвид Бекхэм

День рождения: 02.05.1975

Возраст: 43 года

Место рождения: г. Лондон, Великобритания

Рост: 185 см

Вес: 78 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: футболист, полузащитник

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0 Не нравится 0 Нравится 27.11.2018 Теги: дэвид бекхэм

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