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Плющенко и Рудковская раскритиковали Ягудина


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Конфликт между Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным разгорелся с новой силой. Только на этот раз в него вмешалась ещё и Яна Рудковская, открыто выступившая в поддержку своего мужа.

Всё началось с выступления Алексея Ягудина на катке, который арендует Академия фигурного катания под руководством Плющенко. Увидев, что его заклятый соперник принял участие в частном мероприятии, проходившем в стенах спортивного комплекса, Женя незамедлительно решил высказать на этот счет свое мнение:" Ого какие новости с утра! Какая популярность у нашей академии! У нас вчера появился новый ангел в "Ангелах Плющенко" - Алексей Ягудин" - посмеялся спортсмен.  К слову сказать, сам Алексей ничего такого в этой ситуации не видит, а вот Евгения, похоже всё это не на шутку разозлило, ведь к своему посту он приписал такие оскорбительные хэштеги как "незваный гость", "это же надо так любить деньги" и другие.

Едва пост увидел свет, как под ним среди поклонников спортсменов тут же разгорелись нешуточные баталии. Не осталась в стороне и супруга Плющенко - Яна Рудковская. Известный продюсер считает, что Ягудин намеренно сделал ситуацию публичной, выложив в Instagram часть своего выступления, чтобы спровоцировать тем самым острый конфликт. По мнению бизнес-леди, Алексей мог бы выступить тихо, не привлекая к себе лишнего внимания, но вместо этого он предпочел "бессовестно" показать себя во всей красе.

Узнав об обвинениях в свой адрес, решил высказаться и Ягудин. Так, фигурист заявил, что каток Плющенко не принадлежит и его Академия арендует лед лишь в определённое время. А это значит, что выступать там может кто угодно и когда угодно.

Напомним, что два известных фигуриста друзьями не были никогда. Особенно острым их конфликт стал после Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, когда Плющенко после досадной ошибки уступил первенство Ягудину. 

Краткая информация о Евгении Плющенко

Имя: Евгений Плющенко

Отчество: Викторович

День рождения: 03.11.1982

Возраст: 36 лет

Место рождения: г. Солнечный, Хабаровский край

Рост: 178 см

Вес: 60 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: фигурист

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0 Не нравится 0 Нравится 26.11.2018 Теги: Евгений Плющенко

А кто из фигуристов Вам нравится больше, Плющенко или Ягудин? 8  

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