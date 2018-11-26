Плющенко и Рудковская раскритиковали Ягудина
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Конфликт между Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным разгорелся с новой силой. Только на этот раз в него вмешалась ещё и Яна Рудковская, открыто выступившая в поддержку своего мужа.
Всё началось с выступления Алексея Ягудина на катке, который арендует Академия фигурного катания под руководством Плющенко. Увидев, что его заклятый соперник принял участие в частном мероприятии, проходившем в стенах спортивного комплекса, Женя незамедлительно решил высказать на этот счет свое мнение:" Ого какие новости с утра! Какая популярность у нашей академии! У нас вчера появился новый ангел в "Ангелах Плющенко" - Алексей Ягудин" - посмеялся спортсмен. К слову сказать, сам Алексей ничего такого в этой ситуации не видит, а вот Евгения, похоже всё это не на шутку разозлило, ведь к своему посту он приписал такие оскорбительные хэштеги как "незваный гость", "это же надо так любить деньги" и другие.
Едва пост увидел свет, как под ним среди поклонников спортсменов тут же разгорелись нешуточные баталии. Не осталась в стороне и супруга Плющенко - Яна Рудковская. Известный продюсер считает, что Ягудин намеренно сделал ситуацию публичной, выложив в Instagram часть своего выступления, чтобы спровоцировать тем самым острый конфликт. По мнению бизнес-леди, Алексей мог бы выступить тихо, не привлекая к себе лишнего внимания, но вместо этого он предпочел "бессовестно" показать себя во всей красе.
Узнав об обвинениях в свой адрес, решил высказаться и Ягудин. Так, фигурист заявил, что каток Плющенко не принадлежит и его Академия арендует лед лишь в определённое время. А это значит, что выступать там может кто угодно и когда угодно.
Напомним, что два известных фигуриста друзьями не были никогда. Особенно острым их конфликт стал после Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, когда Плющенко после досадной ошибки уступил первенство Ягудину.
Краткая информация о Евгении Плющенко
Имя: Евгений Плющенко
Отчество: Викторович
День рождения: 03.11.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: г. Солнечный, Хабаровский край
Рост: 178 см
Вес: 60 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: фигурист
Фотографии
Фотографии
А кто из фигуристов Вам нравится больше, Плющенко или Ягудин? 8
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Персикова / 27.11.18 14:56Плющенко утро начинает с просмотра инста Ягудина ? Получается так ))) В
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clumsy snipe / 27.11.18 14:53Ягудину зачёт, Плющенко разочаровал ещё раз.
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Катя / 27.11.18 10:25он никогда не ссорится))) после этого в интервью. )) плохо не отзывался и т.п...
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Гала / 27.11.18 08:55"Это ж надо так любить деньги".... а сами Плющенки не любят деньги? зарабатывают даже на своем младшем сынишке.... все хороши... все зарабатывают кто как может и чем может...
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Mari / 26.11.18 23:19Евгений Плющенко однозначно!
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91 / 26.11.18 23:17Я всегда была поклонницей Жени Плющенко. Он какой-то более артистичный и обаятельный на мой взгляд. В нем есть что-то притягательное. И его выступления меня впечатляли больше. Про Ягудина тоже ничего плохого сказать не хочу, он тоже несомненно талантлив, но мне больше импонирует Плющенко.
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Елизавета / 26.11.18 23:12Талантливые, красивые, замечательные оба! Наша гордость! Зачем конфликтовать?! Оба нашли свое место в спорте, оба добились выдающихся результатов, каждый теперь идет своей дорогой, так что, нечего им теперь делить. Но, видимо, былые обиды сильнее, раз спустя столько лет мы все еще наблюдает такие вот некрасивые разборки.
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Лучик / 26.11.18 23:10Два тина российского фигурного катания, два выдающихся спортсмена! Очень жаль, что враждуют. Было бы гораздо интереснее, на мой взгляд, если бы дружили.