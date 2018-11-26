Дочь Натальи Ветлицкой подвергается травле в школе

Наталья Ветлицкая вступилась за свою дочь, которая подвергается травле со стороны сверстников в классе. Певица считает, что к ее ранимой и мнительной девочке пристают из-за того, что она родилась в звездной семье и носит известную фамилию.

"Русскоговорящие быдло-дети из старших классов" - так назвала Наталья одноклассников Ульяны. А причиной для такого взрыва эмоций послужили насмешки и издевательства, с которыми четырнадцатилетний подросток ежедневно сталкивается в своем учебном заведении. "Почему в детях столько жестокости и злобы по отношению друг к другу?" - спрашивает Ветлицкая у своих поклонников. -"Они довели моего беззащитного Светлячка до такого стрессового состояния, что она даже в школу идти не хочет". Более того, знаменитая поп-певица призналась, что ненавидит школы и считает их "пожирателями детства". И конечно же, она желает, чтобы для ее дочери этот период поскорее закончился.

Правда, одноклассники Ульяны не единственные, по кому "проехалась" исполнительница. Досталось в ее гневном посте и родителям подростков. Так, она отметила, что дети этих "быдло-родителей", что "чморят" ее дочь, очень много ругаются матом и явно имеют серьезные пробелы в воспитании. "Звереныши натуральные" - не скрывала своего негодования Наталья. Более того, женщина считает, что взрослые знают и даже одобряют такое поведение своих отпрысков. А причиной тому стала известная фамилия Ульяны.

Напомним, Наталья Ветлицкая вот уже ни один год проживает далеко от России - в городке Дения (Испания). Туда она перебралась ради своей единственной дочери. Певица намеренно уехала из Москвы, чтобы растить Ульяну в том месте, где никто и ничего не знает о ее певческой карьере. Но, видимо, эти надежды исполнительницы не оправдались.