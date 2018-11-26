Дочь Натальи Ветлицкой подвергается травле в школе
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Наталья Ветлицкая вступилась за свою дочь, которая подвергается травле со стороны сверстников в классе. Певица считает, что к ее ранимой и мнительной девочке пристают из-за того, что она родилась в звездной семье и носит известную фамилию.
"Русскоговорящие быдло-дети из старших классов" - так назвала Наталья одноклассников Ульяны. А причиной для такого взрыва эмоций послужили насмешки и издевательства, с которыми четырнадцатилетний подросток ежедневно сталкивается в своем учебном заведении. "Почему в детях столько жестокости и злобы по отношению друг к другу?" - спрашивает Ветлицкая у своих поклонников. -"Они довели моего беззащитного Светлячка до такого стрессового состояния, что она даже в школу идти не хочет". Более того, знаменитая поп-певица призналась, что ненавидит школы и считает их "пожирателями детства". И конечно же, она желает, чтобы для ее дочери этот период поскорее закончился.
Правда, одноклассники Ульяны не единственные, по кому "проехалась" исполнительница. Досталось в ее гневном посте и родителям подростков. Так, она отметила, что дети этих "быдло-родителей", что "чморят" ее дочь, очень много ругаются матом и явно имеют серьезные пробелы в воспитании. "Звереныши натуральные" - не скрывала своего негодования Наталья. Более того, женщина считает, что взрослые знают и даже одобряют такое поведение своих отпрысков. А причиной тому стала известная фамилия Ульяны.
Напомним, Наталья Ветлицкая вот уже ни один год проживает далеко от России - в городке Дения (Испания). Туда она перебралась ради своей единственной дочери. Певица намеренно уехала из Москвы, чтобы растить Ульяну в том месте, где никто и ничего не знает о ее певческой карьере. Но, видимо, эти надежды исполнительницы не оправдались.
Краткая информация о Наталье Ветлицкой
Имя: Наталья Ветлицкая
Отчество: Игоревна
День рождения: 17.08.1964
Возраст: 54 года
Место рождения: Москва
Рост: 168 см
Вес: 55 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: певица
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А Вы сталкивались с травлей в школе? 5
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учитель / 27.11.18 02:31Тоже думаю, что травят из-за особенностей характера, неуверености в себе, еще из-за чего-то, но не из-за фамилии
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учитель / 27.11.18 02:29Травля в школе должна пресекаться учителями и всем пед колективом. Но учителям с их зарплатами и загрузкой не до того. Нет программы предотвращения травли в школе. Конечно, это все нелегко осуществить, и на это нужны деньги, которых гос-во и местная власть не выделяет и не собирается
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Мэл / 26.11.18 20:30Травят ее, скорее всего, не из-за фамилии матери (нужна там кому в Испании эта Ветлицкая), а по другим причинам. Нет, я не говорю, что это хорошо. Видимо девочка кому-то чем-то не угодила, вот ее и "линчуют" всем классом. У нас сейчас такое сплошь и рядом. Достаточно быть немного не похожим на других, как тебя тут же начинают ненавидеть.
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Марина Киров / 26.11.18 20:25Откуда в детях столько жестокости? Зачем травить девочку из-за фамилии или чего бы то ни было?! В школе, где я училась, не было такого. А сейчас то и дело слышно о чудовищных случаях издевательств сверстников друг над другом. Сколько таких роликов по сети гуляет?! И бьют, и унижают толпой кого-то. Смотреть страшно!
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Екатерина / 26.11.18 20:20Слава Богу нет, потому, что это ужасно! Сын моей подруги подвергался травле одноклассников. Эти "чудо-дети" чуть до суицида его не довели. По счастливой случайности родители обо всем узнали и перевели его в другую школу. Сейчас у мальчика новый друзья и все хорошо, он уже в 11 классе и идет на медаль.