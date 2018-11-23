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Певицу Зару стали путать с Лободой


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На днях певица Зара презентовала поклонникам новый клип. В нем роскошная брюнетка предстала в непривычном для себя образе. Темные пряди она спрятала под париком светлого оттенка. Стрижка каре и яркий смоки айс сделали Зару практически полной копией Светланы Лободы.

Добавил схожести артисткам наряд и антураж клипа. По сюжету Зара меняет образ, следя за своим мужчиной. Действо происходит в ночном развлекательном заведении. Музыкальная композиция поклонникам певицы понравилась, всего за пару дней видеоряд набрал больше 1 миллиона просмотров.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родные!!!! Меньше суток прошло с тех пор, как вместе с вами мы достигли отметки в 500.000 просмотров, а уже сейчас нас 1🍋!!!!!! Мы не ожидали, что клип получит такой отклик и что в этой истории любви и ревности многие увидят себя, вспомнят, как порой разрушительна бывает гордость. Хочется лишь добавить - любите и доверяйте друг другу!💑 Спасибо за каждый просмотр, а мы стремительно идём дальше🍋🍋 #НЕГОРДАЯ #1m #million

Публикация от ZARA (@zara_music)

Не заметить схожесть, фанаты не смогли и сообщили об этом артистке в комментариях. Некоторые написали, что разочаровались в творчестве Зары, которая с такими экспериментами стала терять индивидуальность.

«Очень похожа на Лободу, и стиль клипа тоже. Нет индивидуальности», «В белом парике Лобода стайл......фривольно))», «Сначала подумала Лобода. Понравился»

  • Образы певиц похожи?

Сама певица никак не комментировала реплики недовольных. Она поблагодарила Алана Бадоева за прекрасную совместную работу, отметила его профессионализм и умение чувствовать настроение аудитории.

Краткая информация о Заре

Имя: Зара

Отчество: Пашаевна

День рождения: 26.07.1983

Возраст: 35 лет

Место рождения: г. Ленинград

Рост: 165 см

Вес: 60 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: певица

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1 Не нравится 0 Нравится 23.11.2018 Теги: Зара

Как вы считаете, Зара в клипе действительно похожа на Светлану? 5  

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