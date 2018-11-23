Певицу Зару стали путать с Лободой
0 1
На днях певица Зара презентовала поклонникам новый клип. В нем роскошная брюнетка предстала в непривычном для себя образе. Темные пряди она спрятала под париком светлого оттенка. Стрижка каре и яркий смоки айс сделали Зару практически полной копией Светланы Лободы.
Добавил схожести артисткам наряд и антураж клипа. По сюжету Зара меняет образ, следя за своим мужчиной. Действо происходит в ночном развлекательном заведении. Музыкальная композиция поклонникам певицы понравилась, всего за пару дней видеоряд набрал больше 1 миллиона просмотров.
Родные!!!! Меньше суток прошло с тех пор, как вместе с вами мы достигли отметки в 500.000 просмотров, а уже сейчас нас 1🍋!!!!!! Мы не ожидали, что клип получит такой отклик и что в этой истории любви и ревности многие увидят себя, вспомнят, как порой разрушительна бывает гордость. Хочется лишь добавить - любите и доверяйте друг другу!💑 Спасибо за каждый просмотр, а мы стремительно идём дальше🍋🍋 #НЕГОРДАЯ #1m #million
Не заметить схожесть, фанаты не смогли и сообщили об этом артистке в комментариях. Некоторые написали, что разочаровались в творчестве Зары, которая с такими экспериментами стала терять индивидуальность.
«Очень похожа на Лободу, и стиль клипа тоже. Нет индивидуальности», «В белом парике Лобода стайл......фривольно))», «Сначала подумала Лобода. Понравился»
Сама певица никак не комментировала реплики недовольных. Она поблагодарила Алана Бадоева за прекрасную совместную работу, отметила его профессионализм и умение чувствовать настроение аудитории.
Краткая информация о Заре
Имя: Зара
Отчество: Пашаевна
День рождения: 26.07.1983
Возраст: 35 лет
Место рождения: г. Ленинград
Рост: 165 см
Вес: 60 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: певица
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, Зара в клипе действительно похожа на Светлану? 5
-
Миша / 23.11.18 13:13Алан всех под одну гребенку гонит. Клипы примерно одинаковые, лица усредняет и образы. Может ей реально под Светку закосить, популярнее станет))
-
Кристина / 23.11.18 13:09Да. Лучше бы она этот парик не надевала.
-
neZlayaZaya / 23.11.18 13:01С этими уколами и операциями вся «илита» инсты друг на друга похожа.