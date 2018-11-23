Певицу Зару стали путать с Лободой

На днях певица Зара презентовала поклонникам новый клип. В нем роскошная брюнетка предстала в непривычном для себя образе. Темные пряди она спрятала под париком светлого оттенка. Стрижка каре и яркий смоки айс сделали Зару практически полной копией Светланы Лободы.

Добавил схожести артисткам наряд и антураж клипа. По сюжету Зара меняет образ, следя за своим мужчиной. Действо происходит в ночном развлекательном заведении. Музыкальная композиция поклонникам певицы понравилась, всего за пару дней видеоряд набрал больше 1 миллиона просмотров.

Не заметить схожесть, фанаты не смогли и сообщили об этом артистке в комментариях. Некоторые написали, что разочаровались в творчестве Зары, которая с такими экспериментами стала терять индивидуальность.

«Очень похожа на Лободу, и стиль клипа тоже. Нет индивидуальности», «В белом парике Лобода стайл......фривольно))», «Сначала подумала Лобода. Понравился»

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Сама певица никак не комментировала реплики недовольных. Она поблагодарила Алана Бадоева за прекрасную совместную работу, отметила его профессионализм и умение чувствовать настроение аудитории.