Актер из «Сумерек» сравнил себя с Кендалл Дженнер
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Тэйлор Лотнер отметил шуткой про его сходство с Кендалл Дженнер десятилетнюю годовщину выхода первого фильма из вампирской саги «Сумерки». Актер снимался в саге в роли Джейкоба Блэка.
Основанный на романе Стефани Майер, фильм «Сумерки» приобрел популярность во всем мире и стал первым из серии фильмов «сумеречной саги». Черед десять лет после появления фильма на экранах Лотнер выложил пост в Insta, поблагодарив поклонников и отметив сходство между собой длинноволосым и супермоделью Кендалл Дженнер.
«Прошло ровно десять лет с тех пор, как «Сумерки» вышли на экраны. Я думаю, в этот момент я должен поблагодарить каждого поклонника, который поддерживал эту франшизу на протяжении всех этих лет, - написал он. - Также я хочу поблагодарить Кендалл Дженнер за вдохновение для моей прически в 2007 году».
Премьера фильма «Сумерки» состоялась 21 ноября 2008 года. Картина имела огромный кассовый успех, заработав по всему миру более 393 миллионов долларов. История вампира Эдварда и оборотня Джейкоба, сражающихся за любовь красавицы Беллы, породила четыре кинематографических продолжения и стала настоящим культом для миллионов поклонников. В общей сложности кассовые сборы саги составили 3,3 миллиарда долларов США.
Фильм стал прорывом для актеров, игравших главных действующих лиц. Роберт Паттинсон стал мировой звездой, продемонстрировав свой талант в таких разнообразных фильмах, как «Ровер», «Детство лидера» и «Хорошее время». Игравшая Беллу Кристен Стюарт отметилась ролями в лентах «Белоснежка и охотник» и «Персональный покупатель», пишет издание independent.
Краткая информация о Кендалле Дженнер
Имя: Кендалл Дженнер
День рождения: 03.11.1995
Возраст: 23 года
Место рождения: г. Лос-Анджелес, США
Рост: 179 см
Вес: 54 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: модель, телеведущая, актриса
Фотографии
Фотографии
А вам нравится эта сага? 3
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Аира / 24.11.18 02:26Джейкоб с длинными волосами мне не нравился, а вот когда подстригся, совсем другое дело, а сходство с Кендалл действительно потрясающее, хорошо поиронизировал) Интересно, Кендалл как оценила его шутку?))
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Лена / 24.11.18 02:23Я люблю вампирскую тематику, запоем смотрела все части, очень жалко мне было Джейкоба, такая красивая и безответная любовь, но они молодцы, выкрутились с этой девочкой, иначе совсем было бы тоскливо от того, что кому-то все, а кому-то ничего. Мне, кстати, больше всегда Джейкоб нравился, он такой мужественный, брутальный, особенно с его рельефным торсом, даже не в сравнении с этим тощим юнцом Каленом.
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Рита / 24.11.18 02:17Несколько раз смотрела запоем, и каждый раз я переживала за их любовными перипетиями. А прическа актера в фильме действительно очень похожа на прическу Кендалл.