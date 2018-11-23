Актер из «Сумерек» сравнил себя с Кендалл Дженнер

Тэйлор Лотнер отметил шуткой про его сходство с Кендалл Дженнер десятилетнюю годовщину выхода первого фильма из вампирской саги «Сумерки». Актер снимался в саге в роли Джейкоба Блэка.

Основанный на романе Стефани Майер, фильм «Сумерки» приобрел популярность во всем мире и стал первым из серии фильмов «сумеречной саги». Черед десять лет после появления фильма на экранах Лотнер выложил пост в Insta, поблагодарив поклонников и отметив сходство между собой длинноволосым и супермоделью Кендалл Дженнер.

«Прошло ровно десять лет с тех пор, как «Сумерки» вышли на экраны. Я думаю, в этот момент я должен поблагодарить каждого поклонника, который поддерживал эту франшизу на протяжении всех этих лет, - написал он. - Также я хочу поблагодарить Кендалл Дженнер за вдохновение для моей прически в 2007 году».

Премьера фильма «Сумерки» состоялась 21 ноября 2008 года. Картина имела огромный кассовый успех, заработав по всему миру более 393 миллионов долларов. История вампира Эдварда и оборотня Джейкоба, сражающихся за любовь красавицы Беллы, породила четыре кинематографических продолжения и стала настоящим культом для миллионов поклонников. В общей сложности кассовые сборы саги составили 3,3 миллиарда долларов США.

Фильм стал прорывом для актеров, игравших главных действующих лиц. Роберт Паттинсон стал мировой звездой, продемонстрировав свой талант в таких разнообразных фильмах, как «Ровер», «Детство лидера» и «Хорошее время». Игравшая Беллу Кристен Стюарт отметилась ролями в лентах «Белоснежка и охотник» и «Персональный покупатель», пишет издание independent.