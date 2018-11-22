Юлия Ковальчук открывает свою "Школу успеха"
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Планы создать что-то подобное певица вынашивала уже давно. Но, из-за различных обстоятельств мечту всё время приходилось откладывать. И вот сейчас Юлия признается, что близка к реализации своего проекта как никогда: "Эта идея появилась давно. Просто понадобилось много времени, чтобы синхронизировать информацию, которую хочется донести до учащихся". Концепцию будущего учебного заведения девушка тоже продумывал не одна . Вместе с ней над проектом работали профессиональные менеджеры, фотографы, продвиженцы, коучи. В конечном итоге всё это должно обернуться в так называемый обучающий центр, занятия в котором будут проходить дистанционно.
Как отмечает сама певица, учащиеся смогут получить здесь мощные мотивационные инструменты, благодаря которым каждый из них осуществит свою мечту. Студентов будут учить добиваться своих целей независимо ни от чего. Основными направлениями в "Школе успеха" будут: психология, здоровье, диетология и фитнес - одним словом все, чем интересуется среднестатистический житель нашей страны. Но, в ближайшей перспективе, продолжает Юлия, развить ещё два направления - дизайн и что-то связанное с красотой.
Главное, чем руководствуется девушка, это помощь людям, которые искренне хотят изменить свою жизнь к лучшему, но не имеют для этого достаточно средств. Цены в ее учебном заведении, как намекает певица, будут доступны всем. За качество "прокачки" Ковальчук тоже поручилась лично. Во-первых, она не скрывает, что сама собирается работать с людьми, а во-вторых, каждого из коучей Юлия подбирала очень скрупулезно.
Точная дата открытия "Школы успеха" пока не названа.
Краткая информация о Юлии Ковальчук
Имя: Юлия Ковальчук
Отчество: Олеговна
День рождения: 12.11.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: г. Волжский
Рост: 165 см
Вес: 50 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певица, телеведущая
Фотографии
Фотографии
А Вы хотели бы поучиться в "Школе Успеха" Юлии Ковальчук? 5
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IVA / 23.11.18 08:20А сама Ковальчук, видимо, яркий пример успеха? Что-то сомневаюсь, что ей есть что сказать. Я бы ещё поняла, если бы такую школу открыл Фредди Меркьюри или Пол Маккартни, но Ковальчук...
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Город / 23.11.18 01:32ЧО??? ВЫ СЕРЬЕЗНО??
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?? / 22.11.18 23:22Человек всего должен добиваться сам. Пока он по-настоящему чего-то не захочет,никакие тренинги и коучи ему не помогут.
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София Екатеринбург / 22.11.18 23:20Я бы купила у них курс. Уже долго задумываюсь о том, чтобы пройти какой-нибудь тренинг личностного роста , мотивирующий , или что-то в этом роде . Главное, чтобы это помогло достигать поставленных целей . Потому что, кто бы что ни говорил это сложно. Я знаю что сейчас набежит куча умников со своими советами, мол делай всё сама, возьми себя в руки, зто же так просто, но на самом деле это не просто. Я знаю что говорю. Я уже 6 лет не могу сбросить лишние 15 кг, 2 года не могу попросить начальство о повышении . А всё потому, что не хватает уверенности в себе смелость и так далее . Думаю, многие меня поймут
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Меган не Маркл / 22.11.18 23:14А почему бы и нет? Идея хорошая. Сейчас очень многим людям нужна помощь, психологическая особенно. Судя по тому, как всё это преподнесено, я думаю бизнес Ковальчук будет иметь успех.