Планы создать что-то подобное певица вынашивала уже давно. Но, из-за различных обстоятельств мечту всё время приходилось откладывать. И вот сейчас Юлия признается, что близка к реализации своего проекта как никогда: "Эта идея появилась давно. Просто понадобилось много времени, чтобы синхронизировать информацию, которую хочется донести до учащихся". Концепцию будущего учебного заведения девушка тоже продумывал не одна . Вместе с ней над проектом работали профессиональные менеджеры, фотографы, продвиженцы, коучи. В конечном итоге всё это должно обернуться в так называемый обучающий центр, занятия в котором будут проходить дистанционно.

Как отмечает сама певица, учащиеся смогут получить здесь мощные мотивационные инструменты, благодаря которым каждый из них осуществит свою мечту. Студентов будут учить добиваться своих целей независимо ни от чего. Основными направлениями в "Школе успеха" будут: психология, здоровье, диетология и фитнес - одним словом все, чем интересуется среднестатистический житель нашей страны. Но, в ближайшей перспективе, продолжает Юлия, развить ещё два направления - дизайн и что-то связанное с красотой.

Главное, чем руководствуется девушка, это помощь людям, которые искренне хотят изменить свою жизнь к лучшему, но не имеют для этого достаточно средств. Цены в ее учебном заведении, как намекает певица, будут доступны всем. За качество "прокачки" Ковальчук тоже поручилась лично. Во-первых, она не скрывает, что сама собирается работать с людьми, а во-вторых, каждого из коучей Юлия подбирала очень скрупулезно.

Точная дата открытия "Школы успеха" пока не названа.