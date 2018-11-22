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Дочь поздравила Голди Хоун с 73-летием


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Голди Хоун стала на год старше, и никто не взволнован от этого так, как ее дочь Кейт Хадсон. В среду актриса поздравила свою маму, которой исполнилось 73 года, выложив в Insta семейный снимок.

На фото Хоун запечатлена в обществе самой Кейт и ее 14-летнего сына Райдера Робинсона. «Бесстрашный лидер, мой номер один, мое сердце, моя любовь, моя радость, мое все в этом мире», - подписала Кейт. Она также выложила черно-белую фотографию ее матери во времена ее молодости, сделанную на съемочной площадке. «Она вся погружена в свой фильм. Она так прекрасна», - оставила Кейт комментарий.

В понедельник Хоун собрала всю свою семью, включая ее партнера Курта Рассела, сына Оливера Хадсона и его жену Эринн Бартлетт, а также Уайатта Рассела на премьеру нового фильма Рассела «Рождественские хроники». Также на премьере присутствовали трое детей Оливера и Эринн.

Напомним, 2 октября Хадсон родила дочь Рани Роуз. Курт Рассел рассказал изданию PEOPLE, что он не дождется того, чтобы провести грядущие праздники с его недавно родившей внучкой. «Она шестая из внуков, первая дочь Кейт, - сказал он. - И стала великолепным добавлением к остальным пяти. Будет восхитительно увидеть, как блестят ее глазки в свете рождественской елки, и впервые провести с ней эти чудесные дни». Актер также рассказал, что одна из традиций его семьи – отправиться в путешествие в Аспен, Колорадо, чтобы в полной мере насладиться зимой.

Краткая информация о Голди Хоун

Имя: Голди Хоун

День рождения: 21.11.1945

Возраст: 73 года

Место рождения: Вашингтон, округ Колумбия, США

Рост: 168 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса, модель, писатель

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0 Не нравится 0 Нравится 22.11.2018 Теги: голди хоун

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