 
 
 

 
 
На главную
 
 

Разин считает Наталью Штурм причастной к уходу Осина


0 0

Продюсер Андрей Разин по сей день продолжает поднимать вопрос о смерти Евгения Осина. Так, на своей официальной страничке в Инстаграм мужчина заявил, что к преждевременному уходу артиста во всех смыслах причастна некогда известная исполнительница Наталья Штурм.

Мужчина напрямую обвинил певицу в том, что она намеренно спровоцировала ухудшение состояния здоровья Осина, устроив публичный скандал на центральном телевидении.

Напомним, речь идет о ситуации, когда Евгений Осин набросился на свою коллегу за то, что она  унизила его. По его словам, Наталья вошла в квартиру как друг, но ее целью было опоить его, чтобы ввести в бессознательное состояние. После того, как у Штурм это получилось, она подослала к Евгению журналистов с телекамерами, дабы показать на всю страну, до какой жизни он дошёл. Все телезрители, следившие в тот день за эфиром, отмечали, что для Осина эта тема была действительно болезненной и неприятной. Возможно поэтому он и не сдержался.

 По мнению Андрея Разина, именно этот конфликт и послужил причиной резкого ухудшения здоровья артиста.  "Я по-прежнему считаю, что Наталья Штурм виновна в его смерти. Этому способствовала провокация, которую она ради пиара и денег устроила с псевдоврачами" - написал продюсер. - "На этом фоне у Жени резко ухудшилось психологическое и физическое самочувствие, что и привело к летальному исходу".  Помимо этого Разин добавил, что намерен всячески помогать дочери Евгения Осина, а также установить памятник на первую годовщину смерти певца.

Всем же недоброжелателям Андрей напомнил, что он абсолютно осознанно взял на себя все расходы, связанные с организацией похорон. Более того, он намерен и дальше ухаживать за могилой Осина, которая расположена рядом с местом упокоения его сына.

Краткая информация об Андрее Разине

Имя: Андрей Разин

Отчество: Александрович

День рождения: 15.09.1963

Возраст: 55 лет

Место рождения: г. Ставрополь

Рост: 173 см

Вес: 80 кг

Знак Зодиака: Дева

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: музыкальный продюсер, певец

Смотреть фотографии с Андреем Разиным

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 22.11.2018 Теги: Андрей Разин

Как Вы считаете, прав ли Андрей Разин в отношении Натальи Штурм? 8  

Оставить комментарий
  • ethernity / 23.11.18 12:15
    -
    0
    +
    Обладатель нескольких квартир не имеет денег на похороны? Не верю.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Персикова / 23.11.18 13:39
      -
      0
      +
      Тоже не пойму , чего прибедняют его . Он сам показывал на ТВ шикарную квартиру , студию , коллекцию дорогих гитар и так далее. Выставлять его нищим по меньшей мере глупо. Возможно , наличности не было уже, но имущества там предостаточно .
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Елена / 23.11.18 03:40
    -
    2
    +
    Наталья Штурм - пренеприятнейшая женщина. Нельзя так нахрапом, прикрываясь наилучшими побуждениями, насильно вторгаться в чужую жизнь. Затем бегать по всем ток-шоу, кричать, как она помогала Осину и получать за это деньги. По-моему, ей просто нужно как то зарабатывать, вот и придумывает любые поводы типа "я хочу помочь".
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Алексей / 23.11.18 01:36
    -
    2
    +
    Проститутка и пьяница Штурм использовала больного человека для получения денег и для напоминания о себе. Она обычная жидовка из псевдороссийского "шоу-бизнеса", готовая на любую подлость и низость. Как и все они.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Нати / 22.11.18 22:17
    -
    1
    +
    Очень порядочный во всех отношениях Андрей Разин заслуживает глубокое уважение
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Вероника / 22.11.18 21:38
    -
    -3
    +
    Здесь палка о двух концах получается. С одной стороны Штурм, такая мерзавка, опозорила Евгения Осина на всю страну, а с другой стороны она ведь показала его проблему лицом. Ведь, в том числе и Разин, я уверена, знали что Евгений сильно выпивал, но все молчали, а если и пытались помочь ему справится с пагубным пристрастием, то слишком вяло и неохотно - чужие проблемы никого не волнуют. И тут появилась Наталья, организовала съемку (хорошо это, или плохо тоже вопрос спорный) и понеслось. Все сразу заговорили о том, что Осин пьет, что Осин болен и т.д. Хотя пить и болеть он начал задолго до прихода Штурм. А что мешало сделать все это раньше? Что мешало молча помочь человеку? Не обязательно же все делать "на публику"! Но нет, вынесли на обозрение общественности. Естественно Осину это не понравилось и он обрушился на Штурм. А Разин сейчас зря эту тему поднимает. Драгоценное время было упущено, Евгений ушел.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Мэл / 22.11.18 21:25
    -
    4
    +
    Я видела эту передачу, про которую вы говорите. Не знаю кто и как, но я тогда Осину посочувствовала. А по Штурм действительно было видно, что она пришла попиариться.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору