Разин считает Наталью Штурм причастной к уходу Осина
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Продюсер Андрей Разин по сей день продолжает поднимать вопрос о смерти Евгения Осина. Так, на своей официальной страничке в Инстаграм мужчина заявил, что к преждевременному уходу артиста во всех смыслах причастна некогда известная исполнительница Наталья Штурм.
Мужчина напрямую обвинил певицу в том, что она намеренно спровоцировала ухудшение состояния здоровья Осина, устроив публичный скандал на центральном телевидении.
Напомним, речь идет о ситуации, когда Евгений Осин набросился на свою коллегу за то, что она унизила его. По его словам, Наталья вошла в квартиру как друг, но ее целью было опоить его, чтобы ввести в бессознательное состояние. После того, как у Штурм это получилось, она подослала к Евгению журналистов с телекамерами, дабы показать на всю страну, до какой жизни он дошёл. Все телезрители, следившие в тот день за эфиром, отмечали, что для Осина эта тема была действительно болезненной и неприятной. Возможно поэтому он и не сдержался.
По мнению Андрея Разина, именно этот конфликт и послужил причиной резкого ухудшения здоровья артиста. "Я по-прежнему считаю, что Наталья Штурм виновна в его смерти. Этому способствовала провокация, которую она ради пиара и денег устроила с псевдоврачами" - написал продюсер. - "На этом фоне у Жени резко ухудшилось психологическое и физическое самочувствие, что и привело к летальному исходу". Помимо этого Разин добавил, что намерен всячески помогать дочери Евгения Осина, а также установить памятник на первую годовщину смерти певца.
Всем же недоброжелателям Андрей напомнил, что он абсолютно осознанно взял на себя все расходы, связанные с организацией похорон. Более того, он намерен и дальше ухаживать за могилой Осина, которая расположена рядом с местом упокоения его сына.
Краткая информация об Андрее Разине
Имя: Андрей Разин
Отчество: Александрович
День рождения: 15.09.1963
Возраст: 55 лет
Место рождения: г. Ставрополь
Рост: 173 см
Вес: 80 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: музыкальный продюсер, певец
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Как Вы считаете, прав ли Андрей Разин в отношении Натальи Штурм? 8
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ethernity / 23.11.18 12:15Обладатель нескольких квартир не имеет денег на похороны? Не верю.
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Персикова / 23.11.18 13:39Тоже не пойму , чего прибедняют его . Он сам показывал на ТВ шикарную квартиру , студию , коллекцию дорогих гитар и так далее. Выставлять его нищим по меньшей мере глупо. Возможно , наличности не было уже, но имущества там предостаточно .
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Елена / 23.11.18 03:40Наталья Штурм - пренеприятнейшая женщина. Нельзя так нахрапом, прикрываясь наилучшими побуждениями, насильно вторгаться в чужую жизнь. Затем бегать по всем ток-шоу, кричать, как она помогала Осину и получать за это деньги. По-моему, ей просто нужно как то зарабатывать, вот и придумывает любые поводы типа "я хочу помочь".
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Алексей / 23.11.18 01:36Проститутка и пьяница Штурм использовала больного человека для получения денег и для напоминания о себе. Она обычная жидовка из псевдороссийского "шоу-бизнеса", готовая на любую подлость и низость. Как и все они.
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Нати / 22.11.18 22:17Очень порядочный во всех отношениях Андрей Разин заслуживает глубокое уважение
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Персикова / 23.11.18 13:37Разин - Остап Бендер нашего времени )))
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Вероника / 22.11.18 21:38Здесь палка о двух концах получается. С одной стороны Штурм, такая мерзавка, опозорила Евгения Осина на всю страну, а с другой стороны она ведь показала его проблему лицом. Ведь, в том числе и Разин, я уверена, знали что Евгений сильно выпивал, но все молчали, а если и пытались помочь ему справится с пагубным пристрастием, то слишком вяло и неохотно - чужие проблемы никого не волнуют. И тут появилась Наталья, организовала съемку (хорошо это, или плохо тоже вопрос спорный) и понеслось. Все сразу заговорили о том, что Осин пьет, что Осин болен и т.д. Хотя пить и болеть он начал задолго до прихода Штурм. А что мешало сделать все это раньше? Что мешало молча помочь человеку? Не обязательно же все делать "на публику"! Но нет, вынесли на обозрение общественности. Естественно Осину это не понравилось и он обрушился на Штурм. А Разин сейчас зря эту тему поднимает. Драгоценное время было упущено, Евгений ушел.
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Мэл / 22.11.18 21:25Я видела эту передачу, про которую вы говорите. Не знаю кто и как, но я тогда Осину посочувствовала. А по Штурм действительно было видно, что она пришла попиариться.