Разин считает Наталью Штурм причастной к уходу Осина

Продюсер Андрей Разин по сей день продолжает поднимать вопрос о смерти Евгения Осина. Так, на своей официальной страничке в Инстаграм мужчина заявил, что к преждевременному уходу артиста во всех смыслах причастна некогда известная исполнительница Наталья Штурм.

Мужчина напрямую обвинил певицу в том, что она намеренно спровоцировала ухудшение состояния здоровья Осина, устроив публичный скандал на центральном телевидении.

Напомним, речь идет о ситуации, когда Евгений Осин набросился на свою коллегу за то, что она унизила его. По его словам, Наталья вошла в квартиру как друг, но ее целью было опоить его, чтобы ввести в бессознательное состояние. После того, как у Штурм это получилось, она подослала к Евгению журналистов с телекамерами, дабы показать на всю страну, до какой жизни он дошёл. Все телезрители, следившие в тот день за эфиром, отмечали, что для Осина эта тема была действительно болезненной и неприятной. Возможно поэтому он и не сдержался.

По мнению Андрея Разина, именно этот конфликт и послужил причиной резкого ухудшения здоровья артиста. "Я по-прежнему считаю, что Наталья Штурм виновна в его смерти. Этому способствовала провокация, которую она ради пиара и денег устроила с псевдоврачами" - написал продюсер. - "На этом фоне у Жени резко ухудшилось психологическое и физическое самочувствие, что и привело к летальному исходу". Помимо этого Разин добавил, что намерен всячески помогать дочери Евгения Осина, а также установить памятник на первую годовщину смерти певца.

Всем же недоброжелателям Андрей напомнил, что он абсолютно осознанно взял на себя все расходы, связанные с организацией похорон. Более того, он намерен и дальше ухаживать за могилой Осина, которая расположена рядом с местом упокоения его сына.