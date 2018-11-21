Суд наказал Виталину за вмешательство в жизнь Джигарханяна

Союз и последующий развод Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна сопровождались громкими скандалами. Супруги во многом обвиняли друг друга. Неприязненные отношения между ними сохранились и по сей день.

На днях было завершено очередное слушание по делу супругов. Сторона Джигарханяна обвиняла Виталину во вмешательстве в частную жизнь. В ходе следствия было выяснено, что Виталина втайне от актера установила скрытые камеры. Аппаратурой был оборудован кабинет народного артиста.

Факт тайной слежки возмутил бывшего супруга, и он подал в суд. В итоге, Виталине придется ответить за свои неправомерные действия. Представители юстиции приговорили женщину к обязательным работам на благо государства. Всего ей придется отработать 250 часов.

Кроме этого Цымбалюк-Романовской предстоит оплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

По признанию Виталины, она была готова к более суровому приговору. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до 2-х лет. Несмотря на мягкое отношение к ней со стороны судьи, с решением она не согласна. Основной аргумент женщины – это отсутствие достаточной доказательной базы. По мнению бывшей жены Джигарханяна, суд просто пошел ему на встречу и закрыл глаза на факты, выполнив каприз народного артиста.

Виталина рассказала журналистам, что отрабатывать часы и платить штраф сейчас она не будет. В планах у женщины подача документов на апелляцию.