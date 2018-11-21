Алибасов и Лидия Шукшина стали мужем и женой
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Торжество по случаю заключения брака оказалось скромным. Влюбленные и уже немолодые просто расписались в Кутузовском ЗАГСе столицы. На росписи присутствовали только близкие родственники.
Музыкантов, актеров и подопечных молодожены не пригласили, но охотно принимают их поздравления в социальных сетях. Первыми поспешили отправить видео послание наставнику участники коллектива «На-на». Парни отметили, что Лидия и Бари долго шли к этому дню и рассказали всем поклонникам, что пара счастлива.
Признался в этом и сам Бари Алибасов. Он рассказал, что Лидия всегда вдохновляла его на новые творческие успехи. Продюсер резонно заметил, что женщина, многие годы прожившая с не менее талантливым мужчиной, прекрасно справляется с ролью музы.
Помимо этого привлекла Лидия Бари своими человеческими качествами. В одном из интервью он признался, что актриса стала одной из немногих женщин в его жизни, с которой сразу хотелось прожить вместе много лет. Он никогда не воспринимал ее в качестве временной «игрушки».
Федосеева-Шукшина старше своего теперь уже законного супруга на 9 лет. В сентябре ей исполнилось 80 лет. Для актрисы это пятый по счету брак, для Бари Алибасова он стал шестым. До подписания официальных бумаг они прожили в гражданском браке два года. Толчком к развитию романа стала встреча пары на одном из кинофестивалей.
Краткая информация о Бари Алибасове
Имя: Бари Алибасов
Отчество: Каримович
День рождения: 06.06.1947
Возраст: 71 год
Место рождения: г. Чарск, Казахская ССР
Рост: 175 см
Вес: 72 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: продюсер
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Вам нравится пара Лидии и Бари? 5
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Нету ника / 21.11.18 12:15Я очень рада за них. У детей свои семьи и свои заботы, а так люди будут жить вместе, поддерживать, постоянно общаться и заниматься каким-то творчеством. Желаю крепкого здоровья и позитива в жизни.
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Дарина / 21.11.18 11:46Ого! Даже не знала, что они вместе… Совет да любовь!
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Mark / 21.11.18 11:41С учетом их любвеобильности, не факт, что этот брак станет последним))
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Римма С. / 21.11.18 11:36Она мне нравится, но барии – не чета ей. Слишком напыщенный и эпатажный.