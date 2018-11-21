Алибасов и Лидия Шукшина стали мужем и женой

Торжество по случаю заключения брака оказалось скромным. Влюбленные и уже немолодые просто расписались в Кутузовском ЗАГСе столицы. На росписи присутствовали только близкие родственники.

Музыкантов, актеров и подопечных молодожены не пригласили, но охотно принимают их поздравления в социальных сетях. Первыми поспешили отправить видео послание наставнику участники коллектива «На-на». Парни отметили, что Лидия и Бари долго шли к этому дню и рассказали всем поклонникам, что пара счастлива.

Признался в этом и сам Бари Алибасов. Он рассказал, что Лидия всегда вдохновляла его на новые творческие успехи. Продюсер резонно заметил, что женщина, многие годы прожившая с не менее талантливым мужчиной, прекрасно справляется с ролью музы.

Помимо этого привлекла Лидия Бари своими человеческими качествами. В одном из интервью он признался, что актриса стала одной из немногих женщин в его жизни, с которой сразу хотелось прожить вместе много лет. Он никогда не воспринимал ее в качестве временной «игрушки».

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Федосеева-Шукшина старше своего теперь уже законного супруга на 9 лет. В сентябре ей исполнилось 80 лет. Для актрисы это пятый по счету брак, для Бари Алибасова он стал шестым. До подписания официальных бумаг они прожили в гражданском браке два года. Толчком к развитию романа стала встреча пары на одном из кинофестивалей.