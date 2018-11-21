Александр Серов обвинил Дарью Друзьяк в клевете

Противостояния между бывшей участницей "Дома - 2" Дарьей Друзьяк и певцом Александром Серовым продолжаются. Только на этот раз речь идет не о безобидных препираниях в студии "Первого канала", а о заявлении в Следственный комитет.

Известно, что еще в сентябре певец и композитор Александр Серов обратился в органы правопорядка с заявлением. В нем он указал, что Друзьяк пытается нажиться на его имени с помощью клеветы, а также обвинил ее в краже денежных средств. "Я не хотел говорить, но придется. Дело в том, что там, где она жила, у меня лежало 320 тысяч рублей. Это деньги, которые я планировал использовать в случае болезни. Так вот, они пропали" - заявил Александр Николаевич. Справедливости ради он также отметил, что в квартире, кроме Дарьи, бывала еще и его домработница, но за пять лет их сотрудничества с ней никаких подобных ситуаций не возникало. А вот у экс-участница проекта, как выяснилось, была судимость за воровство.

Больше месяца полиция вела разбирательства по заявлению Серова, а теперь вплотную приступила к проверкам и допросам. Так, представители Следственного комитета наведались в редакцию журнала "Дом-2", чтобы побеседовать с коллегой Дарьи по телестройке - Анастасией Кочервей. Также подверглась допросу и небезызвестная Александра Рей, которая в свое время и познакомила Дарью с Серовым.

В свою очередь, Друзьяк никак не прокомментировала новость о том, что ее разыскивает полиция. Но, на своей страничке в Инстаграм девушка продолжает почивать публику подробностями отношений с артистом. Так, несколько дней назад она обнародовала аудиозапись весьма пикантного содержания, которая якобы является телефонным разговором между ней и Александром Николаевичем. Помимо этого, Дарья всячески продолжает намекать на свою беременность и охотно демонстрирует фотографии из "Детского Мира".