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Александр Серов обвинил Дарью Друзьяк в клевете


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Противостояния между бывшей участницей "Дома - 2" Дарьей Друзьяк и певцом Александром Серовым продолжаются. Только на этот раз речь идет не о безобидных препираниях в студии "Первого канала", а о заявлении в Следственный комитет.

Известно, что еще в сентябре певец и композитор Александр Серов обратился в органы правопорядка с заявлением. В нем он указал, что Друзьяк пытается нажиться на его имени с помощью клеветы, а также обвинил ее в краже денежных средств. "Я не хотел говорить, но придется. Дело в том, что там, где она жила, у меня лежало 320 тысяч рублей. Это деньги, которые я планировал использовать в случае болезни. Так вот, они пропали" - заявил Александр Николаевич. Справедливости ради он также отметил, что в квартире, кроме Дарьи, бывала еще и его домработница, но за пять лет их сотрудничества с ней никаких подобных ситуаций не возникало. А вот у экс-участница проекта, как выяснилось, была судимость за воровство.

Больше месяца полиция вела разбирательства по заявлению Серова, а теперь вплотную приступила к проверкам и допросам. Так, представители Следственного комитета наведались в редакцию журнала "Дом-2", чтобы побеседовать с коллегой Дарьи по телестройке - Анастасией Кочервей. Также подверглась допросу и небезызвестная Александра Рей, которая в свое время и познакомила Дарью с Серовым.  

В свою очередь, Друзьяк никак не прокомментировала новость о том, что ее разыскивает полиция. Но, на своей страничке в Инстаграм девушка продолжает почивать публику подробностями отношений с артистом. Так, несколько дней назад она обнародовала аудиозапись весьма пикантного содержания, которая якобы является телефонным разговором между ней и Александром Николаевичем.  Помимо этого, Дарья всячески продолжает намекать на свою беременность и охотно демонстрирует фотографии из "Детского Мира".

Краткая информация об Александре Серове

Имя: Александр Серов

Отчество: Николаевич

День рождения: 24.03.1954

Возраст: 64 года

Место рождения: с. Ковалевка, Украина

Рост: 175 см

Вес: 80 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: певец, композитор

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0 Не нравится 0 Нравится 21.11.2018 Теги: Александр Серов

Как Вы считаете, правдива ли данная история, или это очередной пиар? 3  

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  • 123 / 21.11.18 20:37
    -
    0
    +
    Вот интересно, Серову все это не противно? Не стал бы он реагировать на то, что говорят, само бы все отвалилось. А теперь еще заявление, прокуратура сюда приплелись, кража денег, про которую он раньше вообще не говорил. Грязь одна!
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  • Мандаринка / 21.11.18 19:50
    -
    1
    +
    Правильно сделал, что заявление на нее написал. Девушка явно заигралась уже. Как только на допросе предстанет, так сразу и беременность "рассосется" и про изнасилование выяснится, то этого не было вовсе. Нет, не подумайте, что мне нравится Серов. Ни в коем случае! Просто хочется, чтобы весь этот балаган наконец закончился. Кстати, запись я тоже послушала, она - омерзительна. Что твориться в нашем щоубизнесе!?
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  • Sev / 21.11.18 19:26
    -
    1
    +
    Правдива? Вы шутите?! Пиар конечно! Ради интереса, послушайте запись разговора, о которой идет речь, многое поймете что и к чему. Все обговорено и договорено, так что переживать тут не за кого, в накладе после этой истории никто не останется.
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