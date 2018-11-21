Роза Сябитова показала свой новый дом
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Роза Сябитова отмечает новоселье. После долгого и утомительного строительства женщина наконец сменила городскую суету на спокойную и размеренную сельскую жизнь в новом доме, который почти год возводила исключительно собственными силами.
Своим детищем, которое ласково называет "Родовое гнездо", Роза очень гордится. Оно и понятно, ведь в доме все сделано в соответствии с придирчивым вкусом хозяйки. В настоящее время там полностью оборудовано жилое пространство: это три спальни на втором этаже и огромная гостиная с камином, кухня и ванная комната на первом. Также в планах у Сябитовой соорудить в доме еще и персональный мини СПА-центр на цокольном этаже, где будет хамам, косметологический кабинет и массажный уголок. А надоумила ее на это коллега - Лариса Гузеева, которая поинтересовалась, будет ли в коттедже Розы баня.
Что же касается сада, то здесь тоже все продумано до мелочей. Каждое деревце подбиралось с исключительной любовью, а помогали в этом звездные коллеги телеведущей с "Первого канала". Как призналась сама Роза Раифовна, ухаживать за растительностью своими руками ей только в радость. Она и газон может постричь, и ветки сухие секатором убрать, и цветы в горшочках полить. Правда, от идеи нанять помощников главная сваха страны тоже не отказывается, ведь уследить одной за таким хозяйством у нее просто не получится.
Особым предметом гордости Сябитовой является и внутреннее убранство дома. Здесь можно встретить и фарфоровые унитазы с золотым тиснением, и шторы из ограниченной парижской коллекции, и позолоченные смесители.
Находится новый дом Розы Сябитовой в пятидесяти километрах от столицы, в Ногинском районе. По признанию ведущей, участок земли в 30 соток пришел к ней волей случая, когда один из знакомых расплатился им за ее услуги.
Краткая информация о Розе Сябитовой
Имя: Роза Сябитова
Отчество: Раифовна
День рождения: 10.02.1962
Возраст: 56 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 155 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: знаменитая сваха, телеведущая
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Фотографии
А где Вам больше нравится жить, в доме или квартире? 6
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[email protected] / 21.11.18 23:48Эти обои в цветочек в маленькой спаленке - очень своеобразное решение. У Розы действительно особенно -особенный вкус. Дом своими силами - респект.
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Лучик Солнца / 21.11.18 23:03Красивый дом. Я о таком мечтаю, но живу в квартире потому, что это удобнее и дешевле. Может, когда будет много детей, тоже задумаюсь о загородном коттедже.
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Мира / 21.11.18 22:40Очень красиво! Молодец Сябитова, шикарный дом отстроила. Но, показывать все вот так в открытою не стоит. Завистников и недоброжелателей много. Как говорится, счастье любит тишину. И я считаю, что такие вещи лучше скрывать, а не выставлять на показ.
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Пип / 21.11.18 22:19Мне Сябитова не нравится, но построить самой дом - уважаю. В наше время это дорогое удовольствие.
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Миланет / 21.11.18 21:52Очень красивый дом. Настоящая мечта. Стоит такой дом, конечно, недешево, но это того стоит. Я очень надеюсь, что у меня когда-нибудь будет такой же.
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Эрика / 21.11.18 21:42В Квартире проживание экономичнее получается, но дом-это настоящая мечта, правда пока недостижимая.