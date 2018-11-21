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Роза Сябитова показала свой новый дом


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Роза Сябитова отмечает новоселье. После долгого и утомительного строительства женщина наконец сменила городскую суету на спокойную и размеренную сельскую жизнь в новом доме, который почти год возводила исключительно собственными силами.

Своим детищем, которое ласково называет "Родовое гнездо", Роза очень гордится. Оно и понятно, ведь в доме все сделано в соответствии с придирчивым вкусом хозяйки.  В настоящее время там полностью оборудовано жилое пространство: это три спальни на втором этаже и огромная гостиная с камином, кухня и ванная комната на первом. Также в планах у Сябитовой соорудить в доме еще и персональный мини СПА-центр на цокольном этаже, где будет хамам, косметологический кабинет и массажный уголок. А надоумила ее на это коллега - Лариса Гузеева, которая поинтересовалась, будет ли в коттедже Розы баня.

Что же касается сада, то здесь тоже все продумано до мелочей. Каждое деревце подбиралось с исключительной любовью, а помогали в этом звездные коллеги телеведущей с "Первого канала".  Как призналась сама Роза Раифовна, ухаживать за растительностью своими руками ей только в радость. Она и газон может постричь, и ветки сухие секатором убрать, и цветы в горшочках полить. Правда, от идеи нанять помощников главная сваха страны тоже не отказывается, ведь уследить одной за таким хозяйством у нее просто не получится.

Особым предметом гордости Сябитовой является и внутреннее убранство дома. Здесь можно встретить и фарфоровые унитазы с золотым тиснением, и шторы из ограниченной парижской коллекции, и позолоченные смесители.

Находится новый дом Розы Сябитовой в пятидесяти километрах от столицы, в Ногинском районе. По признанию ведущей, участок земли в 30 соток пришел к ней волей случая, когда один из знакомых расплатился им за ее услуги. 

Краткая информация о Розе Сябитовой

Имя: Роза Сябитова

Отчество: Раифовна

День рождения: 10.02.1962

Возраст: 56 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 155 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: знаменитая сваха, телеведущая

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0 Не нравится 0 Нравится 21.11.2018 Теги: Роза Сябитова

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