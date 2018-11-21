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Forbes назвал самых богатых певиц года


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2018 год оказался не самым успешным в плане финансового достатка. Заработки звезд многократно снизились, а прошлогодние лидеры спустились на несколько строчек.

5. Леди Гага

В 2018 году певице удалось заработать 50 миллионов долларов. Для своих поклонников она успела предстать в новом амплуа. Леди Гага снялась в главной роли в фильме «Звезда родилась». Ленту она презентовала на нескольких кинофестивалях вместе со своим партнером Бредли Купером.

4. Пинк

Певица не появлялась в перечне лидеров рейтинга уже четыре года. В 2018 ей удалось заработать 52 миллиона долларов, и она по праву попала в пятерку лучших.

Интересно, что певицу с ее неординарной внешностью читатели журнала «People» признали самой красивой женщиной года.

3. Бейонсе

В прошлом году певица стояла во главе этого рейтинга, но в 2018 она сосредоточилась на семье, немного задвинув на задний план гастрольную и творческую деятельность. Также артистка успела записать новый альбом, но сборник хитов не был сольным. Над ним трудились сразу две команды: музыканты самой Бейонсе и ее супруга Джейзи.

Как итог, заработки певицы многократно снизились. За 12 месяцев ей удалось заработать всего 60 миллионов долларов. Тем не менее, в тройке лидеров Бейонсе все-таки удержалась.

2. Тейлор Свифт

В 2018 певица полностью сосредоточилась на работе. Как итог, поклонники смогли увидеть ее новый альбом. В поддержку сборника треков Тейлор организовала большой концертный тур. Итогом кочевой гастрольной жизни стали 80 миллионов долларов.

1. Кэти Перри

Лидером Кэти стала неожиданно для всех. В прошлом году она занимала всего лишь девятую строчку рейтинга.

В 2018-м исполнительница была занята сразу в нескольких крупных проектах. Она презентовала поклонникам новый альбом и отправилась в мировое турне. За год Кэти отработала 80 сольных концертов.

Кроме этого зрители могли видеть ее в числе членов жюри популярного шоу талантов «American Idol». Охотно принимала участие Кэти и в кинопроектах. Роли ее пока не значительны, но заработок приносят. Всего за год певице удалось заработать 83 миллиона долларов.

Краткая информация о Кэти Перри

Имя: Кэти Перри

День рождения: 25.10.1984

Возраст: 34 года

Место рождения: Санта-Барбара, Калифорния, США

Рост: 169 см

Вес: 55 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: певица, актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 21.11.2018 Теги: кэти перри

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