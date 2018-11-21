Forbes назвал самых богатых певиц года
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2018 год оказался не самым успешным в плане финансового достатка. Заработки звезд многократно снизились, а прошлогодние лидеры спустились на несколько строчек.
5. Леди Гага
В 2018 году певице удалось заработать 50 миллионов долларов. Для своих поклонников она успела предстать в новом амплуа. Леди Гага снялась в главной роли в фильме «Звезда родилась». Ленту она презентовала на нескольких кинофестивалях вместе со своим партнером Бредли Купером.
4. Пинк
Певица не появлялась в перечне лидеров рейтинга уже четыре года. В 2018 ей удалось заработать 52 миллиона долларов, и она по праву попала в пятерку лучших.
Интересно, что певицу с ее неординарной внешностью читатели журнала «People» признали самой красивой женщиной года.
3. Бейонсе
В прошлом году певица стояла во главе этого рейтинга, но в 2018 она сосредоточилась на семье, немного задвинув на задний план гастрольную и творческую деятельность. Также артистка успела записать новый альбом, но сборник хитов не был сольным. Над ним трудились сразу две команды: музыканты самой Бейонсе и ее супруга Джейзи.
Как итог, заработки певицы многократно снизились. За 12 месяцев ей удалось заработать всего 60 миллионов долларов. Тем не менее, в тройке лидеров Бейонсе все-таки удержалась.
2. Тейлор Свифт
В 2018 певица полностью сосредоточилась на работе. Как итог, поклонники смогли увидеть ее новый альбом. В поддержку сборника треков Тейлор организовала большой концертный тур. Итогом кочевой гастрольной жизни стали 80 миллионов долларов.
1. Кэти Перри
Лидером Кэти стала неожиданно для всех. В прошлом году она занимала всего лишь девятую строчку рейтинга.
В 2018-м исполнительница была занята сразу в нескольких крупных проектах. Она презентовала поклонникам новый альбом и отправилась в мировое турне. За год Кэти отработала 80 сольных концертов.
Кроме этого зрители могли видеть ее в числе членов жюри популярного шоу талантов «American Idol». Охотно принимала участие Кэти и в кинопроектах. Роли ее пока не значительны, но заработок приносят. Всего за год певице удалось заработать 83 миллиона долларов.
Краткая информация о Кэти Перри
Имя: Кэти Перри
День рождения: 25.10.1984
Возраст: 34 года
Место рождения: Санта-Барбара, Калифорния, США
Рост: 169 см
Вес: 55 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: певица, актриса
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Анастасия / 21.11.18 13:36Да. Они лучше наших. Но все же не понимаю я такого идолопоклонничества. Безусловно, это работа, но не такая важная, как у врача или педагога…
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Лицемер / 21.11.18 13:24Чувствую пошла Бузяо по их стезе. Разницу при этом она не учла. К их трудоголизму прилагается талант.
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liza / 21.11.18 13:14Во так всегда! Чуть-чуть времени семье и все – денег пшик!