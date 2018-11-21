Канье Уэст готов уйти со сцены ради детей

Канье Уэст любит выполнять свои отцовские обязанности. Ему это нравится до такой степени, что он, как намекает Ким Кардашян, даже может бросить работу, чтобы посвящать все свое время отцовству.

Став гостьей шоу Эллен Дедженерес, Ким не смогла удержаться от того, чтобы поговорить о своем муже, о том, какой он великолепный отец для их троих детей, и призналась, что он говорил о том, чтобы полноценно заняться отцовством, ни на что не отвлекаясь.

«Целую неделю он говорил только о том, как ему нравится просто быть отцом, - сказала она. - Он говорил о том, как было бы хорошо перестать быть Канье Уэстом и быть просто папой целый день».

Ким, впрочем, добавила, что, по ее мнению, Канье всего лишь шутит таким образом, и попросила поклонников не делать никаких выводов об уходе рэпера со сцены. И все же сразу возникло множество слухов и споров.

Ким также добавила, что Канье просто невероятный отец. «На прошлых выходных мне нужно было время, что заняться своей работой. Мне нужно было 12 часов потратить на свои дела, - рассказала она. - И он спланировал целый день с детьми. Они побывали в научном музее, на выставке пауков, целый день был занят чем-то подобным».

Ким заявила недавно, что Канье хочет еще больше детей. Всего ему хочется иметь семерых детей. Ким больше не может вынашивать, и дети могут быть рождены только при помощи суррогатной матери. И все же, каким бы великолепным отцом ни был Уэст, поклонники ждут от него нового альбома. Ожидается, что его выход должен состояться уже в эту пятницу.