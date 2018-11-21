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Питт и Джоли разрешают дочери одеваться как мальчик


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Двенадцатилетняя Шайло Джоли-Питт не просто стремится походить на мальчика, она считает себя таковой. Об этом заявила ее звездная мама в интервью изданию" Vanty Fair".

Для поклонников семейства Анджелины Джоли и Брэда Питта давно не тайна, что их дочь-подросток явно тяготеет к мальчишеским образам. Шайло и стрижется как мальчик, и одевается как мальчик, и ведет себя совершенно как мальчик. Ее нигде и никогда не замечали в юбках, платьях, туфлях. Никогда она не носила и длинные волосы. Напротив, ребенок везде появляется коротко постриженный и в свободной спортивной одежде, которая совершенно не дает различить в ней девочку. Примечательно, но известные родители совершенно спокойно относятся к такому имиджу своей дочери.

Так, в беседе с представителем одного известного издания голливудская актриса на вопрос о Шайло заявила: "Она любит спортивные костюмы, также ей нравится и деловые костюмы с галстуками. Ей нравится одеваться так. Она хочет быть мальчиком. Поэтому нам и пришлось сделать ей короткую стрижку. Она думает, что она одна из братьев. Ни Брэд, ни я не хотим указывать ей, как действовать или что чувствовать. Она сама должна найти свое место".

Но и это ещё не всё. Буквально несколько дней назад западная пресса сообщила, что уже в течении долгого времени Шайло принимает гормоны и на полном серьезе готовиться к операции по смене пола.  Ни Джоли, ни Питт эту информацию официально никак не комментируют. Единственное, что они подчеркивают, так это то, что спокойно относятся к любому желанию своей дочери.

Помимо Шайло, еще одна дочь Анджелины и Брэда перестала отдавать предпочтение девчачьей одежде. Речь идет о десятилетней Вивьен. В последнее время девочку всё чаще стали замечать одетую и подстриженную как мальчик. Так что теперь она во всех смыслах стала очень похожей на своего брата-близнеца Нокса. 

Краткая информация об Анджелине Джоли

Имя: Анджелина Джоли

День рождения: 04.06.1975

Возраст: 43 года

Место рождения: г. Лос-Анджелес, США

Рост: 173 см

Вес: 56 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: актриса, режиссер

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0 Не нравится 0 Нравится 21.11.2018 Теги: Анджелина Джоли

Как Вы считаете, стоит ли родителям диктовать ребенку, как одеваться? 4  

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  • Тем / 22.11.18 00:19
    -
    0
    +
    Я считаю, что ребенка надо контролировать. Что он делает, что носит, что говорит, смотрит, слушает, во что играет. Конечно, запрещать и грубо навязывать свое - нельзя. Но, правильно здесь сказали, направлять и мягко склонять чадо к тому, что верно - необходимо. В случае с детьми актеров, думаю, судить о чем-то еще рано. Особенно это касается девочки 10 лет. Походит немного как братик и вернется в свой образ. А вот с Шайло мне почему-то кажется, что все сложнее. Тем более, если правда, что она гормоны пить начала. Зря они ей это позволяют.
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  • 123 / 22.11.18 00:17
    -
    2
    +
    Это явное влияние Анжелины. Она жалеет, что родила дочерей и с большой вероятностью передала им двойные раковые гены (рак груди и рак яичников), как у всех женщин в её семье. Может, говорила при них, может просто всегда так думала, дети же все чувствуют, ее смятение, страх смерти, страх за них. Это очень сильный подсознательный прессинг - программа матери, тем более такой неуравновешенной и доминантной, как она. Возможно, для ее родных дочерей это единственный путь- бегство от пожирающего их мать страха и безумия. Уж лучше стать мальчиком и вырезать потенциально раковые женские органы, чем утонуть в аду своей матери, увы...
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  • Вера / 22.11.18 00:13
    -
    0
    +
    Ну прям уж так диктовать не стоит конечно, а вот подсказывать, направлять, корректировать обязательно. Как ребенок десяти лет разберется, что хорошо, что плохо. Про Джоли ничего сказать не могу, но на мой взгляд это все странно. Сначала одна девочка решила, что она мальчик, потом вторая. Это не нормально.
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  • ouo / 22.11.18 00:03
    -
    -1
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    Скажу словами Эллочки-Людоедки - мрак! Вместо того, чтобы мягко пытаться воздействовать на ребенка, чтобы помочь ему принять и понять свою природу, начинают потакать их прихотям.
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