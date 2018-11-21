Питт и Джоли разрешают дочери одеваться как мальчик

Двенадцатилетняя Шайло Джоли-Питт не просто стремится походить на мальчика, она считает себя таковой. Об этом заявила ее звездная мама в интервью изданию" Vanty Fair".

Для поклонников семейства Анджелины Джоли и Брэда Питта давно не тайна, что их дочь-подросток явно тяготеет к мальчишеским образам. Шайло и стрижется как мальчик, и одевается как мальчик, и ведет себя совершенно как мальчик. Ее нигде и никогда не замечали в юбках, платьях, туфлях. Никогда она не носила и длинные волосы. Напротив, ребенок везде появляется коротко постриженный и в свободной спортивной одежде, которая совершенно не дает различить в ней девочку. Примечательно, но известные родители совершенно спокойно относятся к такому имиджу своей дочери.

Так, в беседе с представителем одного известного издания голливудская актриса на вопрос о Шайло заявила: "Она любит спортивные костюмы, также ей нравится и деловые костюмы с галстуками. Ей нравится одеваться так. Она хочет быть мальчиком. Поэтому нам и пришлось сделать ей короткую стрижку. Она думает, что она одна из братьев. Ни Брэд, ни я не хотим указывать ей, как действовать или что чувствовать. Она сама должна найти свое место".

Но и это ещё не всё. Буквально несколько дней назад западная пресса сообщила, что уже в течении долгого времени Шайло принимает гормоны и на полном серьезе готовиться к операции по смене пола. Ни Джоли, ни Питт эту информацию официально никак не комментируют. Единственное, что они подчеркивают, так это то, что спокойно относятся к любому желанию своей дочери.

Помимо Шайло, еще одна дочь Анджелины и Брэда перестала отдавать предпочтение девчачьей одежде. Речь идет о десятилетней Вивьен. В последнее время девочку всё чаще стали замечать одетую и подстриженную как мальчик. Так что теперь она во всех смыслах стала очень похожей на своего брата-близнеца Нокса.