Роберт Де Ниро расстался с женой

Роберт Де Ниро расстался со своей женой Грейс Хайтауэр после более чем двадцати лет брака. Источник, близкий к паре, сообщил изданию PEOPLE, что они уже живут порознь.

«Иногда все просто идет не так, как хотелось бы», - сказал источник.

Роберт и Грейс поженились в 1997 году. У них двое детей: двадцатилетний Элиот и шестилетняя Хелен Грэйс. Это не первый раз, когда пара расстается. Де Ниро уже подавал на развод в 1999 году и очень беспокоился тогда о том, как будет жить его сын. Тогда паре удалось разобраться во всем и избежать развода. В ноябре 2004 года они вновь обновили свои брачные клятвы перед лицом гостей, среди которых были Мартин Скорсезе, Мерил Стрип, Бен Стиллер и другие.

В разное время Роберт отшучивался на вопросы о проблемах в его браке, говоря, что «уж в этот-то раз точно должно получиться». В июне пара присутствовала вместе на красной ковровой дорожке вручения 72 премии «Тони» в Нью-Йорке.

Де Ниро всегда скрывает подробности своей личной жизни, но в разговоре о семье он иногда позволяет себе рассказать некоторые моменты. «Есть моменты радости и моменты печали, - сказал он в интервью PEOPLE. - Иногда ты последний человек, с которым твоя семья хотела бы иметь дело. Это как когда ты отвозишь детей в школу, они становятся старше и уже не хотят держать тебя за руку или целовать тебя на ночь».

У Де Ниро четверо детей от предыдущих браков: дочь Дрена и сын Рафаель от прошлой жены Дианы Эбботт и сыновья Джулиан и Аарон от прежней возлюбленной Туки Смит.