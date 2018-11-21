Роберт Де Ниро расстался с женой
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Роберт Де Ниро расстался со своей женой Грейс Хайтауэр после более чем двадцати лет брака. Источник, близкий к паре, сообщил изданию PEOPLE, что они уже живут порознь.
«Иногда все просто идет не так, как хотелось бы», - сказал источник.
Роберт и Грейс поженились в 1997 году. У них двое детей: двадцатилетний Элиот и шестилетняя Хелен Грэйс. Это не первый раз, когда пара расстается. Де Ниро уже подавал на развод в 1999 году и очень беспокоился тогда о том, как будет жить его сын. Тогда паре удалось разобраться во всем и избежать развода. В ноябре 2004 года они вновь обновили свои брачные клятвы перед лицом гостей, среди которых были Мартин Скорсезе, Мерил Стрип, Бен Стиллер и другие.
В разное время Роберт отшучивался на вопросы о проблемах в его браке, говоря, что «уж в этот-то раз точно должно получиться». В июне пара присутствовала вместе на красной ковровой дорожке вручения 72 премии «Тони» в Нью-Йорке.
Де Ниро всегда скрывает подробности своей личной жизни, но в разговоре о семье он иногда позволяет себе рассказать некоторые моменты. «Есть моменты радости и моменты печали, - сказал он в интервью PEOPLE. - Иногда ты последний человек, с которым твоя семья хотела бы иметь дело. Это как когда ты отвозишь детей в школу, они становятся старше и уже не хотят держать тебя за руку или целовать тебя на ночь».
У Де Ниро четверо детей от предыдущих браков: дочь Дрена и сын Рафаель от прошлой жены Дианы Эбботт и сыновья Джулиан и Аарон от прежней возлюбленной Туки Смит.
Краткая информация о Роберте Де Ниро
Имя: Роберт Де Ниро
День рождения: 17.08.1943
Возраст: 75 лет
Место рождения: г. Нью-Йорк
Рост: 175 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: актер, продюсер, режиссер