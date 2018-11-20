Мама Марии Порошиной довольна, что дочь развелась
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Мама Марии Порошиной Наталья Красноярская всегда была недовольна своим зятем. Более того, она искренне хотела, чтобы брак ее дочери распался как можно скорее. Об этом женщина во всеуслышание заявила в интервью одному из телеканалов.
Как выяснилось, основным добытчиком в семье Марии Порошиной была она сама. Со слов Натальи, дочь ни разу не отсидела в декретном отпуске и двух недель, поручая девочек заботам нянь. Более того, мама актрисы возмущена тем, что Илья Древнов совершенно не помогал своей супруге. Касалось это и домашних забот, и материального содержания семьи. И даже такую сложную задачу, как строительство загородного дома, Мария решала самостоятельно: "Маша строит одна. Это ее дом" - поясняет Наталья Петровна. А вот бывший муж только препятствовал этому процессу, так как ему не нравилось то, что он слишком затратный. Также Наталья Красноярская призналась и в том, что сама учила нерадивого зятя держать в руках дрель и забивать гвозди, ведь он не умел даже этого.
Помимо прочего, женщина рассказала, что воздействовать на Илью Древнова она пыталась неоднократно. И не только она. Часто на выручку Марии приезжал и ее бывший возлюбленный -Гоша Куценко, о котором Наталья Петровна отзывается как о настоящем мужчине. А вот в адрес бывшего зятя актриса сказала только одно - он инфантильный.Напомним, брак Марии Парошиной и Ильи Древнова продлился 17 лет. За это время актриса родила супругу троих дочек. Именно поэтому удивлению общественности не было предела, когда все узнали, что беременная пятым ребенком Мария разводится с мужем. Более того, отцом в этот раз оказался вовсе не Илья. А вот кто, пока неизвестно. Даже Наталья Петровна сетует, что дочь до сих пор не познакомила ее со своим новым возлюбленным.
Краткая информация о Марии Порошиной
Имя: Мария Порошина
Отчество: Михайловна
День рождения: 01.11.1973
Возраст: 45 лет
Место рождения: Москва
Рост: 170 см
Вес: 65 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: актриса
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Как Вы считаете, права ли Наталья Петровна, выставляя бывшего зятя в таком свете? 4
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Лучик Солнца / 20.11.18 23:59Ох уж эта вечная нелюбовь между тещей и зятем... То, что наговорила Наталья Петровна - банальная месть. Чем-то Илья насолил ей, вот она и отыгралась. А уж фраза про Куценко мне рассмешила: "Гоша - настоящий мужчина", - какой тонкий намек, кого она хотела бы видеть в зятьях ))))
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Элизабет / 20.11.18 23:55Ой, да ладно! У нас пол страны именно так между собой и общается. Чуть что - сразу все грязное белье на всеобщее обозрение, чтобы все знали, кто в семье гвозди забивает.
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Пчелка / 20.11.18 23:51Женщина явно наговорила лишнего! Ну как можно поливать грязью отца своих внуков?! Это же некрасиво. Да хоть в туалет ты его ходить научила, зачем на всю страну рассказывать-то об этом?
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123 / 20.11.18 23:32Нет, не права! Нельзя выставлять такое на всеобщее обозрение. В конце концов, он отец троих твоих внучек, и уважать его надо хотя бы за это!