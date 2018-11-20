Мама Марии Порошиной довольна, что дочь развелась

Мама Марии Порошиной Наталья Красноярская всегда была недовольна своим зятем. Более того, она искренне хотела, чтобы брак ее дочери распался как можно скорее. Об этом женщина во всеуслышание заявила в интервью одному из телеканалов.

Как выяснилось, основным добытчиком в семье Марии Порошиной была она сама. Со слов Натальи, дочь ни разу не отсидела в декретном отпуске и двух недель, поручая девочек заботам нянь. Более того, мама актрисы возмущена тем, что Илья Древнов совершенно не помогал своей супруге. Касалось это и домашних забот, и материального содержания семьи. И даже такую сложную задачу, как строительство загородного дома, Мария решала самостоятельно: "Маша строит одна. Это ее дом" - поясняет Наталья Петровна. А вот бывший муж только препятствовал этому процессу, так как ему не нравилось то, что он слишком затратный. Также Наталья Красноярская призналась и в том, что сама учила нерадивого зятя держать в руках дрель и забивать гвозди, ведь он не умел даже этого.

Помимо прочего, женщина рассказала, что воздействовать на Илью Древнова она пыталась неоднократно. И не только она. Часто на выручку Марии приезжал и ее бывший возлюбленный -Гоша Куценко, о котором Наталья Петровна отзывается как о настоящем мужчине. А вот в адрес бывшего зятя актриса сказала только одно - он инфантильный.

Напомним, брак Марии Парошиной и Ильи Древнова продлился 17 лет. За это время актриса родила супругу троих дочек. Именно поэтому удивлению общественности не было предела, когда все узнали, что беременная пятым ребенком Мария разводится с мужем. Более того, отцом в этот раз оказался вовсе не Илья. А вот кто, пока неизвестно. Даже Наталья Петровна сетует, что дочь до сих пор не познакомила ее со своим новым возлюбленным.