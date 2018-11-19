Хейли Болдуин взяла фамилию мужа

Хейли Болдуин решилась на некоторые изменения в себе с тех пор, как вышла замуж за Джастина Бибера, но, если забыть о новых татуировках, ее новый большой шаг кажется намного значительнее. Хейли взяла фамилию супруга.

Хейли, которой исполнился 21 год, сочеталась браком с 24-летним Бибером во время секретной церемонии в сентябре. И только теперь она стала использовать фамилию мужа. Она изменила свой аккаунт в Insta и теперь подписывается в нем как Хейли Бибер.

В данных аккаунта также значится Хейли Род Бибер. Эти перемены произошли вскоре после того, как Джастин опубликовал в Insta совместную с Хейли фотографию и подписал ее: «Моя жена великолепна».

Пара отметила свадьбу, сделав одинаковые татуировки, а певец также добавил рукописную татуировку над его бровью, которая сделана так тонко и изящно, что ее едва можно различить. Поклонники предполагают, что это слово grace, которое можно перевести как «благодать».

Джастин на время несколько отошел от дел, чтобы проводить больше времени со своей женой, и источники, близкие к певцу, уверяют, что он доволен своей жизнью. «Он счастлив и доволен, - говорит источник. - Он влюблен в Хейли, она вдохновляет его делать то, что он хочет, и прежде всего в раскрытии себя самого».

Утверждается также, что Бибер не планирует в ближайшее время возвращаться в студию для работы и раздражается, когда его спрашивают о возвращении к музыке. Источник уверяет, что причина этого в том, что Джастин напряженно работал на протяжении многих лет, и это первый настоящий отдых, который он себе сейчас позволил. Помимо этого, звучат и слова о том, что Бибер ищет свое «назначение в этом мире», поэтому его возвращением к работе может стать не музыка, а что-то новое и неожиданное.