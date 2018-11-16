Тейлор Свифт путешествует в чемодане

Певец Зейн Малик рассказал британскому изданию Vogue о своей странной теории. По словам артиста, Тейлор Свифт часто путешествует по миру в чемодане.

Слухи о том, что певица выбирает такой необычный способ перемещения, появились после того, как папарацци сфотографировали двух мужчин, выносящих огромный чемодан из принадлежащей Свифт квартиры в Манхэттене. Предполагается, что звезда пряталась от камер в этом чемодане.

Теперь Малик, который работал вместе с Тейлор над песней I Don’t Want To Live Forever, вошедшей в фильм «На пятьдесят оттенков темнее», добавил масла в огонь. Зейн, который встречается с моделью Джиджи Хадид, близкой подругой Свифт, рассказал британскому изданию, что Тейлор постоянно путешествует в чемодане. Если это так, то она будет далеко не первой знаменитостью, которая прибегает к таким экстремальным способам остаться незамеченной.

Говорят, что Адель доставляли на сцену в коробке во время тура 2017 года, а Робби Уильямс в своих мемуарах написал, что ему доводилось выносить участницу Spice Girls Джери Хорнер из его дома в большой сумке.

В том же интервью Малик признался, что он не считает себя более мусульманином, потому что, по его словам, «не верит больше ничему из этого». «Говоря начистоту, я никогда не сообщал публично о моей вере, - сказал он. - Я не считаю себя мусульманином. Я не думаю, что нужно есть особое мясо, освященное особым способом, и не верю, что нужно читать молитву на определенном языке пять раз в день. Я ни во что это не верю. Я верю только в то, что если вы хороший человек, то все у вас будет хорошо».